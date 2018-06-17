陶冬：Fed再動利率 歐央行首談退出

上周重大事件層出不窮，風險市場持續波動，市場風險偏好轉弱，美元走強，黃金並未顯現避險天堂的本分。美國聯準會公開市場委員會加息 25 點，明示今年會再加息兩次，這些均在市場預期之中，但是貨幣當局對增長形勢的研判就偏向樂觀，儘管緩慢加息（gradualism）的基調未變，市場認為聯儲的溫和程度有所降低，觸發美元指數升至 95.13，而美國債市的反應就相對較輕微。

川金會取得了重大進展，美國聯準會如約加息，歐洲央行鴿派收縮，英國為脫歐定出原則，俄羅斯、沙國聯手揭開世界盃帷幕，最後美國挑起對華貿易制裁，中國政府強硬回應。

瑞信亞太區私人銀行董事總經理兼大中華區副主席陶冬，在個人部落格上指出，美國聯準會如預期升息，歐洲央行年底退出 QE，美元與歐元將面臨分歧走勢。以下為部落格全文：

歐洲央行隨後宣佈今年九月開始減少購債，年底停止 QE，加息要拖到明年下半年以後。儘管 ECB 啟動貨幣環境正常化的程式，做法上被市場認為創造性鴿派（creatively dovish），歐元兌美元刷新今年新低，德國十年期國債利率見 0.4%。

義大利財長發表迎合市場口味的講話，義大利 2 年期利率回落到 0.66%（曾幾何時見過 2.73%）。俄羅斯與沙烏地阿拉伯在球場上刺刀見紅，閉門會議中則打算聯手增加石油產量，布倫特原油價格週五下挫到每桶 74 美元。

最重磅的消息發生在亞洲歐洲收市之後，白宮宣佈對中國 500 億美元的科技產品課證懲罰性關稅，中國隨即表示對等額的美國農產品和汽車產品徵稅，全球貿易秩序面臨戰後未有的挑戰，美股走軟。

上周美國聯準會預料出手加息，不過看點在於貨幣當局對經濟形勢的解讀。在近期增長、通脹、勞工市場形勢一片大好的情況下，聯準會對於經濟形勢的表述趨向鷹派，同時擔心政府的財政政策帶來經濟的進一步過熱。

基於樂觀的形勢判斷，聯準會對今明年的利率前瞻性指導略見強硬，2020 年聯準會利率預測更高過長期中位數 50 基點。貨幣當局基本上無視了目前出現的收益曲線平緩化趨勢，也不認為利率曲線倒掛是一個經濟威脅。

筆者看來，聯準會緩慢加息的基本準則沒有變，只是第二季度的經濟資料進一步改善，失業率跌到數十年低位後，貨幣政策必須要跟上形勢，鴿派的鮑威爾也要做做樣子，在大致維持過去的利率預測的同時，需要通過肢體語言表達對經濟過熱的擔心。對此，分析員與媒體的解讀和債市價格表現之間是有分歧的，前者對貨幣政策前景感到壓力，而十年期債市利率則反應不大。筆者對美國利率走勢的看法沒有改變，未來一年聯儲會再加息四次，之後由經濟走勢決定。

相對於美國同行，歐洲央行的貨幣政策做出了指東打西的變招。歐洲經濟狀況自從去年以來就好過預期，而且 ECB 買債已經到了買無可買的地步，所以退出買債計畫勢在必行。

歐洲央行選擇六月宣佈，而非等到七月，凸顯 ECB 表現強硬的算計。但是在舉措上，它卻拒絕九月停止，而是選擇了兩步到位，同時更將加息的時機推後到明年下半年，所以市場人士稱其為鴿派的收縮是有道理的，顯示出內心的鴿派意願。

德拉吉的一句話，最反映歐洲貨幣決策層的心態，“購債計畫並沒有因為退出而消失，它已經成為政策工具箱的一部分”，換言之，目前所見的政策調整不過是應因增長環境的一次換擋而已。

至於加息更是如此，歐洲央行過往十年只加過兩次息，第一次在 2008 年金融危機之前，第二次在 2011 年歐債危機之前，相信決策者會十分謹慎，筆者認為德拉吉 2019 年 10 月離任之前都不會動利率。這就是美元與歐元將會面臨的走勢分歧。

本周焦點，中美貿易糾紛以及全球效應、OPEC 與俄羅斯的產能談判。英國與瑞士央行都不會動利率，不過新興市場國家就有可能。

本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。