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海軍敦睦支隊通過巴拿馬運河　順利訪問兩洋友邦

軍聞社2018/06/17 08:02
▲ 首次通過巴拿馬運河的磐石軍艦，在漸漸轉暗的天色及兩旁軌道車的牽引下，準備通過水閘。（軍聞社記者周昇煒攝）
▲ 首次通過巴拿馬運河的磐石軍艦，在漸漸轉暗的天色及兩旁軌道車的牽引下，準備通過水閘。（軍聞社記者周昇煒攝）
昆明軍艦（舷號1205）錨泊在巴拿馬運河待命區，運河管理單位人員在小艇上，準備前往實施檢疫。（軍聞社記者周昇煒攝）巴拿馬運河管理單位人員登上班超軍艦，針對船艦各部位資料仔細審查核對。（軍聞社記者周昇煒攝）班超軍艦艦長黃上校在右舷仔細觀察軍艦與兩側水閘距離，隨時用手上的無線電通知官兵移動碰墊，確保安全。（軍聞社記者周昇煒攝）

（軍聞社記者周昇煒隨艦採訪報導）「海軍107年敦睦遠航訓練支隊」3艘任務艦，為有效節約航行時間與節省油料耗損，並配合敦訪航線規劃，今年兩度通過巴拿馬運河往返太平洋及大西洋，順利在預劃時間造訪我國中美洲各友邦國家，圓滿達成敦睦邦誼重任，再次為海軍寫下光榮史頁。

　巴拿馬運河在西元1914年8月15日完成通航，因地理位置連接太平洋與大西洋兩端，故有「世界的十字路口」美名；但要進入運河並不容易，磐石、昆明及班超3艘任務艦在進入階梯式的運河前，必須先在待命區錨泊，由運河管理單位人員登艦實施文件審查及病蟲檢疫工作，包括艦體結構圖、各油（水）櫃容量與配置圖、艦體各層甲板剖面圖、損害管制說明書、艦船汙（廢）水、艙底船系統說明書，以及檢疫人員登艦實施檢疫及衛生檢查（含噴灑藥劑），實地確認乾貨庫、垃圾間及廚房、飯廳等地點是否有老鼠、蟑螂等腳印或排洩物，如不能順利通過檢疫，則必須重新清潔整理船艙各部位等待複檢，直至檢疫核可後才可通行。

　查驗工作結束後，支隊各艦按領港指示起錨，緩緩駛入運河閘道，依高低起伏地勢引水，採階梯式通行，並分別通過觀花水閘（Miiraflores）、彼卓米格爾水閘（Pedro Miguel）、加通水閘（Gatun）及穿越連通水閘的人工湖，約需費時8小時；其中，因為運河河道狹窄，艦上各部位官兵在過程中必須保持高度警戒，機動式地在艦首、船中及艦尾移動碰墊，保護3艘軍艦順利通過運河。

　「通過巴拿馬運河，我們最需要的就是累積經驗。」班超軍艦艦長黃上校表示，今年該艦是第5次參與敦睦遠航任務，卻是第1次有機會通過巴拿馬運河訪問中美洲友邦國家，所以在進入運河前，特別召集艦上幹部對所有的導標進行研討，一定要安全、順利地完成任務，並做好紀錄的工作，將這難得地經驗仔細傳承。

新聞來源:國防部軍事新聞通訊社
敦訪馬紹爾/系列五巴拿馬運河/系列一

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