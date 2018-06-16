敦睦支隊訪問馬紹爾　見證建交20周年友好邦誼

（軍聞社記者周昇煒隨艦採訪報導）中華民國「海軍107年敦睦遠航訓練支隊」首站及最後一站都停留位於大洋洲的馬紹爾群島共和國，馬國總統海尼（Hilda C. Heine）女士、政府要員、民眾及我國駐該國大使唐殿文、僑胞均熱烈歡迎支隊訪問，且今年欣逢兩國建交20周年，支隊的到訪更展現兩國長期以來的友好邦誼。

敦睦支隊航抵馬紹爾達拉普港後，馬國民眾及僑胞手持兩國國旗不斷揮舞，迎接遠道而來的中華民國海軍官兵，支隊長高少將率官兵代表們在碼頭旁接受當地民眾獻花致敬，馬國民眾的熱情展露無遺。

敦睦支隊為了回應馬國政府及民眾的高度重視，特別準備書包、籃球及排球等物資，分由我國駐馬國大使唐殿文及高支隊長贈送給馬國外交部長席克。

2次敦訪馬國期間，「海軍官校鼓號樂隊」、「海軍樂儀隊」及「陸戰莒拳隊」官兵，先後在馬紹爾學院籃球場及羅拉球場進行操演，展現平日勤訓苦練的堅實戰力，獲得圍觀民眾熱烈掌聲。

為宣揚中華民國國防政策、文化藝術、特色美食及國防自主成果，敦睦支隊邀請馬國總統海尼（Hilda C. Heine）女士及相關政府代表登上磐石軍艦參訪，透過專人英語導覽，欣賞中華民國在各方面的進步與成就 。

微笑是世界共通的語言，運動競賽更容易拉近人與人之間的距離，海軍敦睦支隊官兵代表特別組成「海軍中華籃球隊」，在馬國首都馬久羅市與該國代表隊進行籃球友誼賽，雙方球員在球場上切磋球技，戰況精彩刺激，場邊啦啦隊也賣力加油吶喊，終場雖然以56比67敗給馬國代表隊，但雙方球員君子之爭、以球會友，展現兩國永固邦誼。

為慶祝建交20周年，支隊官兵及政戰學院學生一起前往當地阿爵爾塔克小學，協助教室外牆粉刷及塗鴉，在大家細心合作之下，分別完成包括海錨及3艘軍艦的「敦睦支隊隊徽」，以及包含兩國國旗的「建交20周年紀念圖」，唐大使伉儷、高支隊長及該國國會議長凱迪先生（Kenneth A. Kedi）、副校長也在塗鴉完成後，與支隊成員合影。

支隊離開馬紹爾共和國前，大使唐殿文、高支隊長及馬國外交部長席克共同主持聯合升旗典禮，海軍樂隊先後演奏雙方國歌，場面盛大隆重，唐大使致詞時表示，冉冉上升的國旗象徵中國民國及馬紹爾20年的友好邦誼，也讓彼此為未來更多的20年共同努力。

新聞來源:國防部軍事新聞通訊社