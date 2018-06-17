「還她最後尊嚴！」台大女遭分屍17塊　修復師接力復原

新北市健身教練朱峻穎狠心殺害台大黃姓女友，將她分屍 17 塊後裝袋，埋藏於社區花圃等地，並畏罪上吊輕生。朱男的犯案手法極度殘忍，讓黃女的家人至今仍無法接受事實，也震驚了台灣社會。本月 7 日，新北地檢署將目前已尋獲的屍塊委由法醫研究所進行 DNA 比對，確定皆為黃女的遺體之後，將其發還給黃女家屬；對此，「兒童權益促進協會」理事長王薇君表示，為了讓黃女能有擁有最後的尊嚴，「76 行者遺體修復團隊」將在 18 日接力作業，協助修復黃女遺體。

日前新北市板橋區 28 歲健身教練朱峻穎，疑因無法接受 27 歲自台大外文研究所畢業的黃姓女友要求分手，竟然狠心將她殺害，之後更殘忍分屍 17 塊裝至塑膠袋內，埋藏在社區花圃中，事後朱男更畏罪上吊身亡。



▲「兒童權益促進協會」理事長王薇君（圖）表示，為了讓黃女能有擁有最後的尊嚴，「76 行者遺體修復團隊」將在 18 日接力作業，協助修復黃女遺體。（圖／中央社資料圖片）

綜合媒體報導，王薇君昨（16）日表示，為了讓黃女能夠擁有最後的尊嚴，「76 行者遺體修復團隊」將在本月 18 日義務協助修復黃女遺體，預估花費時間為 24 至 30 小時，修復完成之後，將送往台北市第二殯儀館，並於本月 20 日上午 11 時於「至真一廳」舉辦告別式。

報導指出，王薇君也提到，「76 行者遺體修復團隊」至今已義務修復了澎湖空難、高雄氣爆、台南維冠大樓震災、花蓮地震、三峽邱小妹妹遭虐死案等，超過 200 具的遺體；而此次由於黃女慘遭分屍 17 塊，修復的時間恐怕會花費較久，24 名修復師將輪流上陣，預計花費 30 小時才能全部完成。