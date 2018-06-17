資源回收要成效 學者：產品設計源頭下手

（中央社記者吳欣紜台北17日電）政府力推循環經濟，但有媒體報導民眾努力做的資源回收最後都進焚化爐，新興科技媒體中心指出，要讓資源回收達到成效，在產品設計時就應考量到循環經濟。

台灣的高資源回收率曾被外媒撰文稱讚是「垃圾處理天才」，但近日卻有媒體報導，民眾分類的資源回收都進了焚化爐燃燒，使得民眾質疑長久以來努力做的資源回收都是白工。

回收物為什麼會進入焚化爐，新興科技媒體中心邀集國內學者分析並發新聞稿，台灣大學環境工程學研究所教授馬鴻文及台灣大學環境工程學研究所環境系統分析研究室指出，主要原因有二，一是回收物常附著顏料與添加劑，無法直接再利用，二則是回收物須耗費人力進行清洗等程序、增加回收處理的成本，回收業者接收意願不高。