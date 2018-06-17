NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈女友呻吟聲像小孩！後遺症讓他崩潰影片曝光！莫斯科計程車撞人群8傷凱擘大寬頻500M只要$799
中央社

資源回收要成效 學者：產品設計源頭下手

中央社2018/06/17 10:04
中央社 生活 / NOWnews
中央社 生活 / NOWnews

（中央社記者吳欣紜台北17日電）政府力推循環經濟，但有媒體報導民眾努力做的資源回收最後都進焚化爐，新興科技媒體中心指出，要讓資源回收達到成效，在產品設計時就應考量到循環經濟。

台灣的高資源回收率曾被外媒撰文稱讚是「垃圾處理天才」，但近日卻有媒體報導，民眾分類的資源回收都進了焚化爐燃燒，使得民眾質疑長久以來努力做的資源回收都是白工。

回收物為什麼會進入焚化爐，新興科技媒體中心邀集國內學者分析並發新聞稿，台灣大學環境工程學研究所教授馬鴻文及台灣大學環境工程學研究所環境系統分析研究室指出，主要原因有二，一是回收物常附著顏料與添加劑，無法直接再利用，二則是回收物須耗費人力進行清洗等程序、增加回收處理的成本，回收業者接收意願不高。

政府近年全力倡導循環經濟且強調資源再利用，要讓資源回收有效達到循環經濟，亞洲大學經營管理學系助理教授林國義建議，從產品設計之初就必須考慮循環經濟及二次料產品設計的問題，才能增加資源再利用的機會。

林國義指出，資源回收指的就是所謂的「二次料市場」的投資報酬率，當二次料市場價值超過廢棄物處理成本與綠色設計成本，清潔隊、回收廠才有誘因進行回收。

林國義也提醒，若因為各種回收阻礙，就將廢棄物全部放入焚化爐，恐造成嚴重的空氣汙染，若塑膠含氯燃燒時甚至會產生有毒戴奧辛，恐損害民眾健康、影響下一代。（編輯：張銘坤）1070617

端午連假 桃捷推限量Q版迴力台鐵高雄段地下化 沿線危老...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan