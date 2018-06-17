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台鐵高雄段地下化 沿線危老建築更新有獎勵

中央社2018/06/17 10:12
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者王淑芬高雄17日電）台鐵高雄段即將下地行駛，過去被鐵路阻隔的街廓會被縫合，一些已無不必要的橋隧也要拆除，高市府鼓勵沿線民眾引用有利的獎勵、補助方案，翻新老舊建築。

市府都發局指出，老屋改造除透過都市更新的整建維護及重建，美化老屋外觀或重新建築，有結構安全疑慮或經過專業鑑定屬於危險房屋者，可循危老條例申請重建，市府鼓勵民眾引用有利的條例申請重建或整建，不僅強化建築安全，也能提升環境品質。

高雄鐵路地下化長度15.37公里，北起新左營車站，南到鳳山區大智陸橋。市府計劃鐵路地下化後要將沿線改造為生態、休憩的廊道；也就是過去在都市發展的滯留區將因為鐵路地下化有翻新的機會，景觀和生活品質都會加值。

高雄市政府都市發展局順勢鼓勵沿線建築或民宅，採取最有利的條例申請更新或建築改造。

都發局副局長蘇俊傑今天告訴中央社記者，粗估沿線有數萬戶符合危老、都市更新或老屋活化等老舊建築，盼民眾不要錯失百年一遇的時機，不僅可以加速申請時程，也能得到容積獎勵或是專款補助。

依據「都市危險及老舊建築物加速重建條例」含屋齡30年以上，經結構安全性能評估結果，建築物耐震能力未達一定標準，且改善不具效益或未設置升降設備等，可以申請適用。

都發局總工程司郭進宗指出，只要老舊建築取得危老建築評估證明，老屋改建引用這項條例將更快速有時效。

至於老屋活化，依據107 年度高雄市老屋活化整修及經營補助計畫，以不具有文化資產身分，於民國60年以前興建完成具有歷史、文化價值的私有建築物為鼓勵對象，高市府有提供高額整修補助款並鼓勵營運活化。

另外，還有高雄市都市更新自治條例可以引用，不過都更條件門檻較高，申請者須符合完整街廓的要件，還有同一街廓臨接計畫道路要有一定面積以上才能辦理。郭進宗表示，依照流程要辦公聽會、聽證會等，在時程及作業流程上相對繁複。

都發局鼓勵原處於鐵軌兩旁都市背面的建築物，配合鐵路地下化時代的來臨，是整建老舊建築的契機，沿線建築屋主可洽詢相關有利的整建計畫。（編輯：陳清芳）1070617

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