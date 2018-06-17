台鐵高雄段地下化 沿線危老建築更新有獎勵

（中央社記者王淑芬高雄17日電）台鐵高雄段即將下地行駛，過去被鐵路阻隔的街廓會被縫合，一些已無不必要的橋隧也要拆除，高市府鼓勵沿線民眾引用有利的獎勵、補助方案，翻新老舊建築。

市府都發局指出，老屋改造除透過都市更新的整建維護及重建，美化老屋外觀或重新建築，有結構安全疑慮或經過專業鑑定屬於危險房屋者，可循危老條例申請重建，市府鼓勵民眾引用有利的條例申請重建或整建，不僅強化建築安全，也能提升環境品質。

高雄鐵路地下化長度15.37公里，北起新左營車站，南到鳳山區大智陸橋。市府計劃鐵路地下化後要將沿線改造為生態、休憩的廊道；也就是過去在都市發展的滯留區將因為鐵路地下化有翻新的機會，景觀和生活品質都會加值。