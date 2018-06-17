3大銀行ATM超商戰場 台中逢甲夜市小7 ATM交

而且 3 大銀行 ATM 不但搶攻超商商機，還各具特色，其中，最特別的莫過中國信託，發現在夜市周遭 7-11 的 ATM 使用率最高，而全台 10 大夜市中，逢甲夜市旁的小七 ATM 交易量居冠。

儘管行動支付風起雲湧，民眾依舊有現金提款的需求，各銀行為延伸服務觸角，ATM(自動櫃員機) 成為必爭之地，其中，中國信託、國泰銀行、台新銀行都瞄準超商為 ATM 主戰場，中國信託主攻 7-11 達 5000 台居冠，其次是台新進駐全家便利商店 2250 台居於亞軍，但近期國泰世華銀行急起直追，不僅蠶食鯨吞全家的新門市，還打進全聯福利中心、萊爾富，合計已布建近千台 ATM。

ATM 有如銀行的簡易櫃台，提供民眾提款、存款、轉帳，甚至有的還能購買基金等服務，是除了信用卡之外，銀行與消費者接觸最頻繁的工具。

目前，中國信託 ATM 總數量遙遙領先，中信在全台共有 5673 台 ATM，光是在 7-11 的 ATM 就高達 5000 台，佔全行 88%。

中國信託的 ATM 不只擁有遍布全台 7-11 的特色，中國信託統計發現，最愛使用 7-11 ATM 存款的客戶，集中於銀行密集度較低的鄉鎮型門市及夜生活繁榮商圈門市。

在全台 10 大夜市中，又以台中逢甲夜市附近的小七 ATM 交易量最高，每月平均存款交易達 1500 筆，是整體 ATM 每月每臺平均存款交易量的 6 倍以上。

存款交易量次高門市依序為位於臺北市林森北路、臺北市華西街商圈及新北市三重區自強路夜市等，顯示夜市商圈的民眾無法在下午 3 點半前到銀行辦理相關業務，高度依賴 ATM 完成存款交易。

近來搭上「無卡提款」風潮，中國信託積極更換 ATM 新機型，目前於 7-11 ATM 已鋪設 1400 台指靜脈 ATM 裝置，讓民眾伸出手指就能領現，預計今年底達 2500 台，亦即 2 台 ATM 就有 1 台提供指靜脈服務。

台新銀行在全台總數約 3200 台的 ATM 中，有約 2250 台設置於全家便利商店內，是與全家合作最久也最密切的銀行，而且幾乎所有 ATM 機型都具備存款功能，並提供「跨行存款」功能，讓民眾不用再趕下午 3 點半。

而台新銀行為響應央行回收硬幣的政策，目前在全家仙岩店、龍井海大店、龍井藝術店等 3 處 ATM 提供零錢存款機服務，預計今年下半年將陸續導入可找零循環式零錢機，提供民眾 ATM 繳費找零的服務。

國泰世華銀行積極佈局消費金融市場，2018 年起至目前為止，ATM 新增數量居所有銀行之冠，目前全台佈機即將突破 3800 台，市佔排名已超越台新銀行、躍居第二。

國泰世華採多元佈點深耕經營，為了持續拓展 ATM 數量，國泰世華與全家簽約，只要全家有新門市開設，就由國泰世華 ATM 進駐，不僅能存提款，還能代扣繳生活費用或稅款，逐步鯨吞台新的疆域、占領全家的版圖。

除了在全家，國泰世華還在萊爾富和全聯等通路布建 ATM 機台，三大超商超市合計機台已近千台外，於捷運、量販店、百貨、醫院亦皆設置 ATM。

而國泰世華 ATM 的特色在於，消費者於 ATM 提領小面額現鈔需求日盛，尤其於超商及超市小額提款比例高於其他通路達二倍，國泰世華銀行因此在全台所有 ATM 皆提供百元面額鈔票供客戶即時提領。