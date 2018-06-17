NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈女友呻吟聲像小孩！後遺症讓他崩潰影片曝光！莫斯科計程車撞人群8傷凱擘大寬頻500M只要$799
鉅亨網

3大銀行ATM超商戰場 台中逢甲夜市小7 ATM交

鉅亨網2018/06/17 10:30
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

儘管行動支付風起雲湧，民眾依舊有現金提款的需求，各銀行為延伸服務觸角，ATM(自動櫃員機) 成為必爭之地，其中，中國信託、國泰銀行、台新銀行都瞄準超商為 ATM 主戰場，中國信託主攻 7-11 達 5000 台居冠，其次是台新進駐全家便利商店 2250 台居於亞軍，但近期國泰世華銀行急起直追，不僅蠶食鯨吞全家的新門市，還打進全聯福利中心、萊爾富，合計已布建近千台 ATM。

而且 3 大銀行 ATM 不但搶攻超商商機，還各具特色，其中，最特別的莫過中國信託，發現在夜市周遭 7-11 的 ATM 使用率最高，而全台 10 大夜市中，逢甲夜市旁的小七 ATM 交易量居冠。

ATM 有如銀行的簡易櫃台，提供民眾提款、存款、轉帳，甚至有的還能購買基金等服務，是除了信用卡之外，銀行與消費者接觸最頻繁的工具。

目前，中國信託 ATM 總數量遙遙領先，中信在全台共有 5673 台 ATM，光是在 7-11 的 ATM 就高達 5000 台，佔全行 88%。

中國信託的 ATM 不只擁有遍布全台 7-11 的特色，中國信託統計發現，最愛使用 7-11 ATM 存款的客戶，集中於銀行密集度較低的鄉鎮型門市及夜生活繁榮商圈門市。

在全台 10 大夜市中，又以台中逢甲夜市附近的小七 ATM 交易量最高，每月平均存款交易達 1500 筆，是整體 ATM 每月每臺平均存款交易量的 6 倍以上。

存款交易量次高門市依序為位於臺北市林森北路、臺北市華西街商圈及新北市三重區自強路夜市等，顯示夜市商圈的民眾無法在下午 3 點半前到銀行辦理相關業務，高度依賴 ATM 完成存款交易。

近來搭上「無卡提款」風潮，中國信託積極更換 ATM 新機型，目前於 7-11 ATM 已鋪設 1400 台指靜脈 ATM 裝置，讓民眾伸出手指就能領現，預計今年底達 2500 台，亦即 2 台 ATM 就有 1 台提供指靜脈服務。

台新銀行在全台總數約 3200 台的 ATM 中，有約 2250 台設置於全家便利商店內，是與全家合作最久也最密切的銀行，而且幾乎所有 ATM 機型都具備存款功能，並提供「跨行存款」功能，讓民眾不用再趕下午 3 點半。

而台新銀行為響應央行回收硬幣的政策，目前在全家仙岩店、龍井海大店、龍井藝術店等 3 處 ATM 提供零錢存款機服務，預計今年下半年將陸續導入可找零循環式零錢機，提供民眾 ATM 繳費找零的服務。

國泰世華銀行積極佈局消費金融市場，2018 年起至目前為止，ATM 新增數量居所有銀行之冠，目前全台佈機即將突破 3800 台，市佔排名已超越台新銀行、躍居第二。

國泰世華採多元佈點深耕經營，為了持續拓展 ATM 數量，國泰世華與全家簽約，只要全家有新門市開設，就由國泰世華 ATM 進駐，不僅能存提款，還能代扣繳生活費用或稅款，逐步鯨吞台新的疆域、占領全家的版圖。

除了在全家，國泰世華還在萊爾富和全聯等通路布建 ATM 機台，三大超商超市合計機台已近千台外，於捷運、量販店、百貨、醫院亦皆設置 ATM。

而國泰世華 ATM 的特色在於，消費者於 ATM 提領小面額現鈔需求日盛，尤其於超商及超市小額提款比例高於其他通路達二倍，國泰世華銀行因此在全台所有 ATM 皆提供百元面額鈔票供客戶即時提領。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字中國信託atm7-11小七便利商店超商全家台新國泰世華全聯萊爾富指靜脈存款headline
陶冬：Fed再動利率 歐央...〈Q3產業景氣展望〉DRA...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan