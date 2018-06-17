〈Q3產業景氣展望〉DRAM市場沒有烏雲 Flas

時序即將邁入第 3 季，也適逢記憶體產業旺季，記憶體業者均認為，隨著第 3 季入旺季，DRAM 市場可望沒有烏雲，且伺服器需求前景最佳，價格也可微幅走升；Flash 下半年需求看俏，但受新手機市況變化影響，看法相對 DRAM 保守。

展望今年 DRAM 產業景氣，從需求面來看，DRAM 大廠南亞科 (2408-TW) 總經理李培瑛指出，今年伺服器應用需求前景佳，PC 與筆電應用持穩；低功率的行動記憶體季節性變化有所改變，但總量持穩，展望較第 1 季預期樂觀。

記憶體模組廠威剛 (3260-TW) 董事長陳立白也認為，資料中心記憶體需求強勁，預期未來 2 年內都將持穩；而電競市場需求持續成長，PC 持穩，車載與人工智慧 (AI) 發展都將推升需求上揚；行動記憶體需求採購則受到新機發表提早影響，預期較往年提前 3 至 5 周，雖然全球智慧型手機市場趨於飽和，但新一代手機搭載記憶體容量持續創高，需求可望從 6、7 月起穩定增加。