慶端午 駐教廷大使96歲母親包300顆粽子

（中央社記者黃雅詩梵蒂岡17日專電）歡慶端午佳節，駐教廷大使李世明邀請教廷神職人員、國際友人餐敘，現場道地台灣味的粽子成為焦點，因為這數百顆手工粽子，是出自大使李世明高齡96歲的母親李梁蔭卿之手。

李世明表示，許多曾赴台深耕的天主教修會與神職人員，今年都向他表示，很懷念在台灣過端午節吃粽子，他算了一下，舉辦餐會加上分送的總量，需要多達近300顆粽子，空運或在地採購都不容易，來探親的母親和姊姊李世珍聽了，二話不說扛下重任，指導泰籍廚師一起完成任務。

蹲坐在廚房的小板凳上，李梁蔭卿邊說話，熟練捏著粽葉的手沒停過。她笑稱，跟現在許多年輕女孩一樣，她婚前在自家也是當大小姐，什麼都不會煮，但婚後孩子多了，必須節省開銷，才開始樣樣學著自己弄。