酒後開車害9人受傷　醉男最後自撞路樹

高雄市清晨發生一起重大車禍案件，一名喝醉酒的蔡姓男子不聽勸，執意要開車上路，撞傷了9個人及3輛汽車毀損，駕車離去後自己還撞上路樹，傷者全數送醫救治，肇事的蔡姓男子經醫院抽血換算酒精數值高達1.655MG/L，警方將依公共危險等罪偵辦。



▲多名傷者於現場待救。（圖／高市警局提供 , 2018.06.17）

高市警局新興分局中山路派出所於本(17)日05時30分許，接獲110報案，稱新興區同愛、七賢二路口發生車禍，警方到達現場有三輛自小客車毀損及9名傷者，傷者分別送往大同醫院及高醫治療均意識清楚無大礙。而新興分局中正三路派出所於本(17)日05時30分許接獲通報於七賢、忠孝路口有自小客自撞路樹，經查肇事駕駛蔡男(84年次)送大同醫院救治。



▲蔡姓男子駕車自撞路樹。（圖／高市警局提供 , 2018.06.17）



▲路過的邱姓駕駛自小客車也被撞。（圖／高市警局提供 , 2018.06.17）

警方經初步了解，蔡姓男子於七賢二路酒店飲酒後欲駕駛自小客離去，當時蔡男老婆及車主上前欲勸阻酒後不要開車，而蔡男因處於泥醉狀態誤踩油門，衝撞當時停於七賢二路酒店前兩輛計程車及當時現場準備乘坐計程車行人陳男(76年次) 、蕭男(85年次) 、陳男(85年次)、楊女(84年次)、林男(84年次)送往高醫，劉男(82年次)、許男(81年次)、范男(54年次)、宋男(70年次)送往大同醫院，蔡男逆向衝撞完後，七賢、同愛路口再擦撞邱男所駕駛的自小客車後，沿七賢二路西向東方向行駛，於七賢、忠孝路口自撞路樹。而蔡男於醫院經抽血換算酒精數值為1.655MG/L，明顯酒後駕車，警方以公共危險等罪偵辦中。

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