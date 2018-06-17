世足趕場載客 莫斯科衝撞疑駕駛瞌睡誤踩油門

（中央社莫斯科16日綜合外電報導）俄羅斯登場的世界盃足球賽進入第3天，莫斯科發生計程車在紅場附近衝撞人群，造成球迷在內8人受傷，據傳小黃司機疑似因世足趕場載客太累，開車睡著誤踩油門才闖禍。
根據「今日俄羅斯」（RT）網站報導，社群網站流傳的監視器畫面顯示，在單行道的計程車試圖超越前方靜止不動的車陣而右轉，接著加速衝上擁擠的人行道上，前進數公尺後撞上號誌才停止。2名路人立即趨前試圖打開車門和駕駛理論，後來駕駛從車內冒出，拔腿狂奔，最後畫面是路人跑向旁邊街道緊追駕駛。
莫斯科交通局說，肇事的是28歲的吉爾吉斯籍駕駛。當局在推特上公布司機駕照。駕照上姓名為烏魯（Chingiz Anarbek Uulu)，出生日期為1990年4月22日。肇事駕駛已遭警方拘留問訊。
莫斯科警局發表聲明說：「根據初步資訊，7人需要醫療協助。初步肇事原因是駕駛失去對於車輛的控制。」
法新社報導，根據發布在俄羅斯Telegram上的警局目擊者證詞顯示，被上銬的小黃駕駛坐在板凳上，神情恍惚。他告訴警方，他載世足旅客，已經連續工作超過2天，是不小心誤踩油門。
路透社報導，莫斯科交通局說，司機不是酒醉駕駛。國際傳真社（Interfax）引述消息來源報導，駕駛血液中沒有酒精反應。同一消息來源表示，駕駛說他開車睡著，誤踩油門。
塔斯社（Tass）引述緊急救援消息人士表示，駕駛說他整晚工作，還說肇事後企圖逃跑，是因為害怕。
同一消息人士告訴塔斯社，18日將舉行判決聽證庭。
這起事件發生在距離莫斯科紅場約200公尺處，當地現在擠滿了外國球迷，忙著拍攝克里姆林宮照片留影。
伊塔─塔斯社（ITAR-TASS）和其他俄羅斯媒體稍後引述莫斯科醫療部門表示，8人受傷。
警方封鎖街道1小時後，重新開放車輛通過。
在歐洲城市爆發多起汽車衝撞人群攻擊事件後，當局在莫斯科市中心行人徒步區入口設置水泥路障。
美國國務院昨天援以恐怖分子集團計劃發動攻擊為由，提高對俄羅斯的旅遊警示。
國務院在旅遊警示中說：「恐怖分子可能設法攻擊活動地點，例如球場、球迷觀戰區、觀光景點、交通樞紐及其他公共場所。」（譯者：劉淑琴/核稿：蔡佳敏）1070617