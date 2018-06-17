世足趕場載客 莫斯科衝撞疑駕駛瞌睡誤踩油門

（中央社莫斯科16日綜合外電報導）俄羅斯登場的世界盃足球賽進入第3天，莫斯科發生計程車在紅場附近衝撞人群，造成球迷在內8人受傷，據傳小黃司機疑似因世足趕場載客太累，開車睡著誤踩油門才闖禍。

根據「今日俄羅斯」（RT）網站報導，社群網站流傳的監視器畫面顯示，在單行道的計程車試圖超越前方靜止不動的車陣而右轉，接著加速衝上擁擠的人行道上，前進數公尺後撞上號誌才停止。2名路人立即趨前試圖打開車門和駕駛理論，後來駕駛從車內冒出，拔腿狂奔，最後畫面是路人跑向旁邊街道緊追駕駛。

莫斯科交通局說，肇事的是28歲的吉爾吉斯籍駕駛。當局在推特上公布司機駕照。駕照上姓名為烏魯（Chingiz Anarbek Uulu)，出生日期為1990年4月22日。肇事駕駛已遭警方拘留問訊。