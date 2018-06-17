〈Q3產業景氣展望〉面板價格有望止穩 面板廠下半年

面板價格從去年來出現全面下跌的情況，尤以電視面板跌勢更重，時序將進入第 3 季傳統旺季，友達 (2409-TW) 董事長彭双浪釋出部分大尺寸面板價格趨穩的訊息，專攻中小尺寸的彩晶 (6116-TW) 則是透露，小尺寸面板的價格還可以，部分規格甚至開始小幅反彈上揚，營運可望逐季增溫。

面板廠去年交出不錯的獲利成績，但是面板價格從去年下半年開始出現下跌，今年上半年仍未停止下跌的走勢，不過，手機面板受惠於 18:9 全螢幕的帶動，加上各品牌廠陸續推出新機，價格開始止穩。

彩晶透露，中國大陸手機市場，上半年的表現一般，下半年開始可望增溫，由於大陸手機品牌主要仍是跟前兩大品牌三星及蘋果比較，去年蘋果 iPhone 賣的不好，給大陸品牌廠帶來信心，而且大陸的手機做的也愈來愈好，有助下半年的表現。