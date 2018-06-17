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〈Q3產業景氣展望〉面板價格有望止穩 面板廠下半年

鉅亨網2018/06/17 11:00
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面板價格從去年來出現全面下跌的情況，尤以電視面板跌勢更重，時序將進入第 3 季傳統旺季，友達 (2409-TW) 董事長彭双浪釋出部分大尺寸面板價格趨穩的訊息，專攻中小尺寸的彩晶 (6116-TW) 則是透露，小尺寸面板的價格還可以，部分規格甚至開始小幅反彈上揚，營運可望逐季增溫。

面板廠去年交出不錯的獲利成績，但是面板價格從去年下半年開始出現下跌，今年上半年仍未停止下跌的走勢，不過，手機面板受惠於 18:9 全螢幕的帶動，加上各品牌廠陸續推出新機，價格開始止穩。

彩晶透露，中國大陸手機市場，上半年的表現一般，下半年開始可望增溫，由於大陸手機品牌主要仍是跟前兩大品牌三星及蘋果比較，去年蘋果 iPhone 賣的不好，給大陸品牌廠帶來信心，而且大陸的手機做的也愈來愈好，有助下半年的表現。

彩晶表示，大尺寸面板價格還沒到底，未來要看大尺寸面板廠商的耐受度到那裡，至於彩晶主要是在中小尺寸部分，今年來看，中尺寸仍不樂觀，小尺寸還可以，尤其是 18:9 全螢幕的推升。

今年來部分大尺寸電視面板價格跌幅達 25%，逼近見金成本，何時可以止跌是市場關注重點，友達董事長彭双浪說，所有事情都是物極必反，不可能長期維持在現金成本以下，「幫人打工還自己帶便當 (指倒貼)」，是不可能長期維持，市場會調整找到平衡。

他強調，今年世界盃足球賽開始，品牌廠第 2 季庫存調整接近尾聲，且第 3 季、第 4 季為傳統旺季，訂單需求會比第 1 季、第 2 季好，看好下半年的營運表現比上半年好。

群創 (3481-TW) 先前預估第 2 季大尺寸面板整體出貨將略為趨緩，出貨約季減 5% 左右，平均銷售單價預估季減 6-10%，整機出貨預估可達到每月 10 萬台；中小尺寸面板出貨季減 5% 以內，但平均銷售單價則是上漲 5% 以內。

群創朝向整機發展，強調今年將是整機出貨起飛年，且以世界為出海口，第 2 季大尺寸面板整體出貨略為趨緩，大尺寸面板庫存天數偏高，預計第 2 季可望減緩，整機出貨預估可達每月 10 萬台，下半年配合品牌旺季促銷，出貨量將進一步提升。

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