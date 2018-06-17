〈第一次投保就上手〉實支實付、定額給付差異大 評估

市面上醫療險種類繁多，壽險業者表示，醫療險就理賠方式，主要分為實支實付型和定期給付型，建議第一次投保的民眾，在選擇醫療險時，應考量自身的需要與預算，其中住院日額醫療險的保額部分，可參考個人希望的住院品質，加上補償一日薪資損失作為投保參考。

康健人壽總經理暨執行長邵駿崴 (Tim Shields) 表示，所謂的定額給付醫療險，指的是當發生符合條款的理賠情況時，就算健保有給付，保險公司皆依「保單條款」按住院天數、疾病或手術類別給付一定金額的保險金。

例如投保額度是日額 1000 元，住院三天保險公司理賠 3000 元，好處是不需收集醫療收據，且保戶可自行運用理賠金額，補償住院期間的薪水損失、看護費、購買補品，或是升等病房享有更好的醫療品質。