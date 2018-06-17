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〈第一次投保就上手〉實支實付、定額給付差異大 評估

鉅亨網2018/06/17 11:00
鉅亨網 / NOWnews
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市面上醫療險種類繁多，壽險業者表示，醫療險就理賠方式，主要分為實支實付型和定期給付型，建議第一次投保的民眾，在選擇醫療險時，應考量自身的需要與預算，其中住院日額醫療險的保額部分，可參考個人希望的住院品質，加上補償一日薪資損失作為投保參考。

康健人壽總經理暨執行長邵駿崴 (Tim Shields) 表示，所謂的定額給付醫療險，指的是當發生符合條款的理賠情況時，就算健保有給付，保險公司皆依「保單條款」按住院天數、疾病或手術類別給付一定金額的保險金。

例如投保額度是日額 1000 元，住院三天保險公司理賠 3000 元，好處是不需收集醫療收據，且保戶可自行運用理賠金額，補償住院期間的薪水損失、看護費、購買補品，或是升等病房享有更好的醫療品質。

不過須留意的是，保單條款中針對住院天數和手術項目相關說明，像是住院天數的計算基準，住院手術則通常會依手術程度附有倍數表，也有固定限額，民眾選擇醫療險時，應考量自身的需要與預算，來決定選擇定期或終身型產品

至於實支實付型的醫療險，則是針對健保不給付的自費金額，採實報實銷方式，在符合條款的情況下，保險公司按「醫療收據」金額理賠，優點是保障範圍包括雜費開銷，像是自費手術耗材、病房費、膳食費、醫師指示用藥等等。

而實支實付要留意的是，理賠健保不給付的項目，如果健保給付了，實支實付就不會理賠；此外，理賠所需文件除了診斷證明文件，還要有醫院的醫療收據，且實支實付的醫療險，通常會設定一個最高額度作為理賠上限，最後要注意保險公司是收受醫療收據正本還是副本理賠。

整體而言，民眾在挑選醫療險時，應該考量自身的需要與預算，其中住院日額醫療險的保額，可參考個人希望的住院品質，加上補償一日薪資損失作為投保參考，而實支實付醫療險的保額，則要看雜費的理賠上限來評估。

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關鍵字醫療險實支實付定期給付headline
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