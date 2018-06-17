賭徒為還債 身兼人頭帳戶和車手遭逮

（中央社記者黃麗芸台北17日電）一名楊姓男子因積欠賭債，進而加入詐騙集團提供個人帳戶及擔任車手行騙還債，北市警方獲報有名黃姓民眾被騙新台幣230多萬元，經調閱監視器循線追蹤將楊男逮獲。

台北市警察局萬華分局今天召開破案記者會，因日前接獲一名黃姓男子報案，指他接獲佯稱為陳姓女子來電，對方力勸他加入投資保養品生意為由，他當時誤以為來電陳女為舊識友人，便將投資資金230萬餘元匯入對方指定帳戶。

受害人黃男表示，當投資金匯出去後，陳女卻避不見面，他才驚覺遇到詐騙，趕忙向警方報案。