賭徒為還債 身兼人頭帳戶和車手遭逮

（中央社記者黃麗芸台北17日電）一名楊姓男子因積欠賭債，進而加入詐騙集團提供個人帳戶及擔任車手行騙還債，北市警方獲報有名黃姓民眾被騙新台幣230多萬元，經調閱監視器循線追蹤將楊男逮獲。
台北市警察局萬華分局今天召開破案記者會，因日前接獲一名黃姓男子報案，指他接獲佯稱為陳姓女子來電，對方力勸他加入投資保養品生意為由，他當時誤以為來電陳女為舊識友人，便將投資資金230萬餘元匯入對方指定帳戶。
受害人黃男表示，當投資金匯出去後，陳女卻避不見面，他才驚覺遇到詐騙，趕忙向警方報案。
警方獲報後，立即依據帳戶提領紀錄並調閱監視器查看，進而查明提領這筆詐騙款項的車手為45歲楊男，經報請台北地檢署檢察官核發拘票後，將楊姓車手拘提到案，並查扣人頭帳戶3本及手機2支。
楊男到案供稱，自己因沉淪賭博而積欠大筆債務，為清償賭債才經人介紹加入詐騙集團，除提供自己的金融帳戶給詐騙集團使用外，還擔任車手到金融機構臨櫃提款，並將提領的詐騙現金帶到約定地點交給車手頭。
楊男說，每次行動以提領現金的5%為代價，他總共提領266萬餘元，但所得報酬都用來償還債務。
警詢後，將楊男移送台北地檢署偵辦並建請羈押，並持續向上溯源、追查其他共犯。（編輯：張銘坤）1070617