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政治

孫大千提年金改革4大錯誤　民進黨醞釀台灣災難

編輯中心／綜合報導2018/06/17 11:36
▲前國民黨立委孫大千在臉書發文提出「現行年金改革政策四大錯誤」。( 圖／孫大千提供）
▲前國民黨立委孫大千在臉書發文提出「現行年金改革政策四大錯誤」。( 圖／孫大千提供）

民進黨上任以來，「年金改革」是最受矚目的政策之一。前國民黨立委孫大千在臉書表示「方向錯誤的年金改革必然會成為台灣的災難！」並提出現行年金改革政策的 4 大錯誤。

孫大千昨（ 16 ）日在臉書發文「現行年金改革政策的 4 大錯誤」，他認為第一點是「只依賴『節流』而忽視『開源』。年金改革應該以「先開源，再節流」為基本原則，因為「節流」是改善年金財務結構中最方便簡單，卻是影響層面最廣、後遺症最嚴重的一個選擇。令人遺憾的是，由於行政部門「省麻煩，炒短線」心態，始終不願意以全面檢討年金收入、調整操作方式來落實「開源」。

其次則是「缺乏提高『投報率』的積極作為」。他說，改善年金的「投資報酬率」是「開源」的治標方法，倘若能夠成立行政法人，將四大基金整合成為「國家主權基金」，以優厚條件委外代操、放寛投資彈性，仿效各國退休基金的運作模式，「投報率」自然可以大幅升高。只要年金「投報率」能夠從現今的 3％-5％ 增加 5％ ，退休年金在短時間內不會有破產的危機。


▲前國民黨立委孫大千臉書全文。（圖／翻攝自孫大千臉書）

第三點是「改善『少子化』的政策毫無效果。」孫大千認為，解決「少子化」問題是「開源」的治本之道，但政府在近年來投入的經費資源和推動的政策措施根本是「杯水車薪」，毫無效果。如今，方向錯誤的年金改革將衝擊內需消費、造成經濟衰退，進一步影響年輕世代的生育意願，對「少子化」現象更加「雪上加霜」。

最後一點則是「違反國家對於退休人員的『信賴保護原則』和法律修改的『不溯及既往原則』」。他指國家就有如一間公司，而軍公教人員可以視為公司的員工，「若是今天另一家民營企業，因為經營不善，而擅自更改退休人員的退休待遇，或是某一家保險公司，因為財務危機，宣布限縮退休基金保單的給付，試問政府會坐視不管嗎？為什麼只准州官放火，不許百姓點燈呢？」

此文一出，許多網友紛紛留言：「違法就是錯的，跟經濟學無關」、「政府沒錢了，什麼信賴都沒用了，只有回家吃土」、「只有反抗年改到底！」「用假藉年改之名刪減退休金 刪減的錢變在他們手裡 唉！」「綠蠅（營）執政亂七八糟！」

關鍵字年金改革孫大千民進黨投報率綠營退休年金
蔡捍衛台灣外交？竟6成民眾沒信心

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