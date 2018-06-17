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石岡壩永續經營目標　水利整治兼顧生態需求

記者黃玿琮／台中報導2018/06/17 11:19
▲石岡壩肩負調配民生與灌溉用水的重任，尚無可行的替代設施前拆除壩體，對大台中地區民生供水影響至鉅。（圖／記者黃玿琮攝，2018.6.17）
▲石岡壩肩負調配民生與灌溉用水的重任，尚無可行的替代設施前拆除壩體，對大台中地區民生供水影響至鉅。（圖／記者黃玿琮攝，2018.6.17）

針對生態環保團體拆除石岡壩的壩體之議，經濟部水利署中區水資源局表示，石岡壩下游河段沖刷、上游淤積的原因，已有相關研究計畫探討分析，尚無可行之替代設施前，倘冒然拆除石岡壩的壩體，上游河床恐隨之下降，致沖刷範圍擴及上游；且石岡壩現存庫容除調整水量並有降低濁度功能，穩定豐原淨水場正常出水，對大台中地區民生供水非常重要。

中區水資源局指出，大甲溪富含豐沛的水力資源，主要設施為上游德基水庫負責水力發電及調節豐枯水量，下游石岡壩屬於攔河堰，調蓄上游發電尾水，主要做為調配民生與灌溉水源的樞紐。目前石岡壩取水量約為每天150萬噸，其中公共用水70萬噸，提供台中地區一半的民生用水需求；農業用水為80萬噸，供應台中水利會葫蘆墩圳及下游農業圳路，故石岡壩現存庫容除調整水量並有降低濁度功能，並穩定自來水豐原淨水場的正常出水。

▲石岡壩常趁著進水量大時開啟兩道排砂道，將壩中泥砂石往下游排放。(圖／記者黃玿琮攝2018.6.17)

中區水資源局表示，針對石岡壩下游河段沖刷、上游淤積的原因，已有相關研究計畫探討分析，石岡壩在洪水期閘門全開時，上游來砂在壩區沉降淤滿後，趁著進水量大時開啟兩道排砂道，將壩中泥砂石往下游輸送，砂源攔阻有限；至於下游河段沖刷主因，實為921地震造成逾10公尺的斷層錯動造成。

921地震之後，水利署及所屬機關已進行一系列規畫檢討石岡壩替代設施，包含八寶攔河堰、東勢潭等，惟未獲得地方共識；故尚無可行之替代設施，倘冒然拆除石岡壩的壩體，上游河床恐隨之下降，致沖刷範圍擴及上游，將耗費鉅資重新修築上游堤防及橋樑。而該河段沖刷趨勢依舊不變，未有民間期待解決石岡壩上淤下刷之效益，徒影響民生用水及經濟穩定。為此議題，目前水利署水利規畫試所，已進行「石岡壩多元取水與大甲溪河道影響之探討」評估，有相關成果會再邀請關心的民間團體溝通、討論。

▲石岡壩常趁著進水量大時開啟兩道排砂道，將壩中泥砂石往下游排放。(圖／記者黃玿琮攝2018.6.17)

另「大安大甲溪水源聯合運用輸水工程計畫」除增供中部地區之水量外，尚具備設施備援及濁度備援等功能。其中鯉魚潭水庫第二原水管完工後，有利於老舊之鯉魚潭水庫第一原水管維修；大甲溪高濁期間，亦可彈性調度大安溪及大甲溪水源，增加供水韌性，以因應氣候變遷的衝擊。

中區水資源局強調，未來於二階環評階段，也已針對環團建議之多元取水方案進一步評估，另對於下游生態基流量及既有農業用水權益將優先保留；如有剩餘水量，這項計畫取水口才會引水調度運用，並不影響現有用水人權益。本計畫與石岡壩存廢並無直接關連，未來在二階環評階段，也會再邀地方關心的民間團體溝通與討論，希望在大家共同努力下，滿足大台中地區用水穩定及供水目標。

關鍵字石岡壩大甲溪拆壩民生用水灌溉
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