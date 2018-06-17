〈Q3產業景氣展望〉車用零組件表現分歧 二大趨勢可

汽車零組件族群今年以來表現不熱絡，究其原因是全球最大二個車市中國和美國，成長力不如過去快速，但可留意的是，汽車業正處在革命時代，電子化和自動駕駛發展趨勢明確，加上全球各大車廠對新能源車正如火如荼注資研發，隨著下半年進入車市傳統銷售旺季有助題材發酵，兩大趨勢牽動族群表現。

法人指出，美國車市在 2010-2016 年的銷售超級循環後，去年在高基期影響下，銷售反而衰退 2%，今年恐持續下滑，而中國車市雖維持成長，但增幅也面對趨緩壓力。

因此，汽車零組件股投資策略也必須有所改變，市場都著眼在成長空間仍相當大的先進駕駛輔助系統 (ADAS) 功能、甚至是自動駕駛發展，及還在起飛階段的電動車，相關業者成長潛力不少，另一方面，正積極轉向輕量化發展、安全配備的傳統零組件業者發展性也不容小覷。