NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈女友呻吟聲像小孩！後遺症讓他崩潰影片曝光！莫斯科計程車撞人群8傷凱擘大寬頻500M只要$799
鉅亨網

〈Q3產業景氣展望〉車用零組件表現分歧 二大趨勢可

鉅亨網2018/06/17 11:10
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

汽車零組件族群今年以來表現不熱絡，究其原因是全球最大二個車市中國和美國，成長力不如過去快速，但可留意的是，汽車業正處在革命時代，電子化和自動駕駛發展趨勢明確，加上全球各大車廠對新能源車正如火如荼注資研發，隨著下半年進入車市傳統銷售旺季有助題材發酵，兩大趨勢牽動族群表現。

法人指出，美國車市在 2010-2016 年的銷售超級循環後，去年在高基期影響下，銷售反而衰退 2%，今年恐持續下滑，而中國車市雖維持成長，但增幅也面對趨緩壓力。

因此，汽車零組件股投資策略也必須有所改變，市場都著眼在成長空間仍相當大的先進駕駛輔助系統 (ADAS) 功能、甚至是自動駕駛發展，及還在起飛階段的電動車，相關業者成長潛力不少，另一方面，正積極轉向輕量化發展、安全配備的傳統零組件業者發展性也不容小覷。

作為國內最大的汽車零組件業者，東陽 (1319-TW) 指出，正積極朝輕量化新技術、新工法和新產品發展，除持續在 OEM 市場出貨多家中國業者，也全力衝刺新能源車市場。

全球汽車大廠正積極開發電動車技術，而近期最廣為人知的新突破就是大廠特斯拉 Model3 突破產能瓶頸，6 月底前產量提升至每周 5000 台的目標有望如目標達成，甚至傳出 9 月有望再提升，對於電動車相關供應鏈是一大利多。

其中，最受惠廠之一是和大 (1536-TW)，和大董事長沈國榮日前在股東會透露「客戶成長速度和內部預測都蠻接近的」，樂觀看業績會逐漸增溫，尤其近期新台幣趨貶，第 2 季匯損壓力大幅趨緩，皆有助獲利表現增強。

而短時間更易看到發酵的業績題材，在於汽車安全配備滲透率提高，主要是因車廠為了提升市場競爭力，正逐漸增加更完善的安全配備和 ADAS 系統到中低階車款。可留意相關廠商有智伸科 (4551-TW) 和劍麟 (2228-TW)。

智伸科是汽車動力暨安全零組件大廠。智伸科指出，車廠持續將 GDI、DCT(雙離合器) 和 ADAS 等系統擴大到更多新車款，使滲透率提升，帶動客戶對旗下包括汽油高壓泵浦、ABS/ESC 控制閥、DCT 等汽車零組件產品的需求穩健攀升。

劍麟主要生產汽車安全氣囊金屬部件、預縮式安全帶精密導管和方向盤轉向系統組件等，主要客戶有 Autoliv、Takata 和 TRW，此三大客戶供應全球 85% 汽車安全氣囊模組，為因應市場需求，劍麟甫在兩岸的生產基地新增生產設備，隨著新產能開出挹注業績。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字零組件汽車車市電動車智伸科劍麟adas和大headline
〈Q3產業景氣展望〉面板價...〈Q3產業景氣展望〉進入消...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan