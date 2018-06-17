砸大錢買世足黃牛票 中國球迷無怨無悔

（中央社台北17日電）不少沒在世足賽官網搶到票的中國球迷透過代理或「黃牛」購票，但往往多花冤枉錢，甚至被騙。不過，雖然價格遠超出官方價格，多數中國球迷都認為，比起國內的黃牛來說，這算良心價。

從世足賽官網購買球票的中國球迷約占4萬，但實際觀賽人數遠遠不止。綜合中國大陸媒體報導，中國球迷的門票往往來自3個途徑：官方訂票、贊助商或體育旅遊營運機構、現場或網路「黃牛」。

世界盃的球票中，70%屬於普通坐席票，全都出自國際足總官網，雖然官網是最便宜也最可靠的途徑，但也最難買，往往才開賣就銷售一空。