第2勝終到手 陳偉殷開心感謝隊友

面對老東家巴爾的摩金鶯隊，近3場先發都投不滿5局的陳偉殷，今天主投6局，用球數達94球，其中好球數63顆，送出2個三振，也有1個四壞球保送，被敲出包括一支全壘打在內的8支安打，自責分率由6.13降至5.91。馬林魚最終以5比4擊敗金鶯，本季第2勝8度難求的陳偉殷，也終於拿下睽違已久的第2勝。

（中央社記者江今葉巴爾的摩16日專電）效力邁阿密馬林魚隊的台灣左投陳偉殷，今天優質先發拿下本季第2勝。贏球的陳偉殷看得出來很開心，他也很感謝隊友在打擊與守備上的幫忙，讓球隊能贏得這場比賽。

陳偉殷賽後接受訪問時，被問及首度面對老東家的感受，他說感覺很奇怪，以前是主場，現在是客場，面對的打者許多是以前的隊友，他有嘗試控制自己的情緒，也很慶幸有控制住。

談到今天在3局下遭遇亂流，單局讓金鶯敲出5支安打，追回2分，陳偉殷表示，他嘗試控制投球狀況，但做得不是非常好，他很感謝隊友在守備上幫忙，幫他度過亂流。

他也很感謝隊友今天在打擊上的火力發揮，讓他能安心投球。即使面對中間一些小亂流，也能及時穩住，「能贏得比賽就是很開心」。

陳偉殷坦言，今年對自己是比較困難的一年，賽季剛開始時的起步狀況還不錯，但後來不是太順利，他要盡力做好調整，但有時好、有時壞，落差很大。今天的比賽他也是盡量做好該做的事，很開心最終贏得比賽，也讓自己不會太過自責，希望能幫助球隊贏球，「很開心自己今天有做到這部分」。（編輯：紀錦玲）1070617