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中央社

世界盃D組預賽 克羅埃西亞2比0勝出暫居榜首

中央社2018/06/17 07:07
中央社 運動 / NOWnews
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（中央社加里寧格勒16日綜合外電報導）D組預賽克羅埃西亞迎戰奈及利亞今天在加里寧格勒開踢，奈及利亞隊中場伊波一記烏龍球，助克羅埃西亞上半場以1比0領先。克羅埃西亞隊71分鐘踢罰球破網，終場2比0勝出。

上半場進行至第32分鐘克羅埃西亞前鋒曼祖基奇（Mario Mandzukic）一記頭槌，遭伊波（OghenekaroEtebo）碰觸後偏轉破網，上半場結束時，克羅埃西亞以1比0領先。下半場進行至第71分鐘奈及利亞隊球員犯規，克羅埃西亞中場莫德里奇（Luka Modric）操刀踢罰球破網，克羅埃西亞終場以2比0勝出。

莫德里奇在71分鐘操刀踢罰球破網，雖然拉大比分，但克羅埃西亞自開賽以來一直未能攻門成功，顯示射門失控。雖然克羅西亞在球場上主宰很長時間，但很難突破奈及利亞防守，且一再從禁區外投機性射門。

所進的第一球來自半小時剛過，克羅埃西亞從右側發角球，越過禁區傳向前鋒曼祖基奇，他的一記頭槌碰觸奈及利亞中場伊波的腳後，偏轉破網。

克羅埃西亞於下半場再獲進球機會，但得感謝對方後衛埃孔（William Troost-Ekong）在禁區從後方抱住曼祖基奇犯規。克羅埃西亞中場莫德里奇操刀踢罰球，低飛至左側角落進網，再下一城。

克羅埃西亞以2比0勝出後，獲積分3分，輸球的奈及利亞積分0分，同組中的阿根廷和冰島稍早前以1比1踼平，各得積分1分，因而克羅埃西在D組暫居榜首。1070617

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