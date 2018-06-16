對決老東家金鶯 陳偉殷第2勝有望

（中央社記者江今葉巴爾的摩16日專電）效力馬林魚的台灣左投陳偉殷今天對決老東家金鶯隊。陳偉殷雖然在3局遭遇亂流，所幸及時回穩，加上隊友打擊發揮，陳偉殷下場時，馬林魚以5比3領先，本季第2勝在望。

金鶯隊是陳偉殷從日職轉戰美國職棒大聯盟的第一個球隊，儘管在金鶯主場效力4個球季，面對老東家，陳偉殷前2局表現穩定，用球數相對精簡。但在3局下遭遇亂流，單局讓金鶯敲出5支安打，追回2分。

6局下，陳偉殷被打者敲出一支陽春全壘打，再失一分。

這場比賽，馬林魚打擊火力發揮，前3局都有進帳。前2局靠著強勢安打，各拿下一分。3局上，馬林魚先是四壞球保送上壘，三棒瑞爾穆托（Jacob TylerRealmuto）大棒揮出中外野的2分打點全壘打。