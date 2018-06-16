NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈女友呻吟聲像小孩！後遺症讓他崩潰影片曝光！莫斯科計程車撞人群8傷凱擘大寬頻500M只要$799
中央社

幸運女神眷顧 丹麥1比0險勝秘魯開紅盤

中央社2018/06/17 02:21
中央社 運動 / NOWnews
中央社 運動 / NOWnews

（中央社記者龍柏安台北17日綜合報導）靠著幸運女神眷顧，秘魯上半場的12碼罰球意外失手，加上丹麥前鋒波爾森在下半場第59分鐘左腳刁鑽勁射破網，率隊以1比0險勝秘魯，世界盃首戰順利開出紅盤。

丹麥今踢得險象環生，多次失分危機都有驚無險化解，尤其秘魯在上半場第44分鐘12碼罰球意外失手，更是讓丹麥死裡逃生。

秘魯今天多次進攻總欠臨門一腳，丹麥在第59分鐘逮到機會，靠著防守反擊，由中場王牌艾利克森（Christian Eriksen）盤帶突破後，漂亮將球分給左路前鋒波爾森（Yussuf Poulsen），他直接起腳射門破網，不僅終結平手僵局，也助丹麥拿下寶貴的第1勝。

秘魯中場大將奎瓦（Christian Cueva）上半場第44分鐘，球門前遭波爾森犯規，第1時間主審並未響哨，藉由影像助理裁判技術（Video Assistant Referees，VAR）重新檢視，才給了秘魯12碼罰球機會。

獲得12碼罰球的奎瓦，卻沒能把握難得機會，他助跑後停頓了一下，接著再次起跑後起腳射門，丹麥守門員雖完全撲錯方向，不料球卻直接噴往球門外左上方，讓秘魯錯失領先契機。

球風剽悍又迅捷的秘魯，在第56分鐘擁有絕佳攻門機會，奎瓦門前妙傳給跟進的卡里略（Andre Carrillo），無奈他起腳後僅擦到皮球邊緣，佛羅雷斯（EdisonFlores）情急之下再補一腳又沒踢中球心，秘魯數次攻門無功而返，3分鐘後，丹麥就靠著防守反擊突破防線進球，讓秘魯悶到爆。

這是丹麥隊史第1次和秘魯在世界盃交手，加上今天比賽在內，丹麥隊史世界盃4度和南美球隊交手，共取得3勝優勢，而秘魯今年則是繼1982年後，隊史首度闖進世界盃會內賽。（編輯：劉學源）1070617

秘魯錯失12碼罰球 丹麥波...計程車莫斯科市中心衝撞人群...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan