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NBA／歐尼爾勸世文　「詹姆斯已是傳奇不需第四冠」

體育中心/綜合報導2018/06/17 11:22
▲LeBron James 。（圖／美聯社／達志影像）
▲LeBron James 。（圖／美聯社／達志影像）

NBA名人堂中鋒Shaquille O'Neal(歐尼爾)說他用生涯數個球季的時間來追逐冠軍，但他不認為LeBron James(詹姆斯)也應該這麼做。

歐尼爾表示：「在我職業生涯晚期時，我的問題在於我想讓所有人閉嘴，而且太貪圖更多冠軍戒。在我三度拿到總冠軍後，所有人都說我不可能再得一個，所以我拿到第四個，但他們又這麼說的時候，我就短暫停留了鳳凰城、克里夫蘭、波士頓，想辦法來獲取它。」

歐尼爾在洛杉磯湖人隊贏得3座總冠軍，以及在邁阿密熱火的1座，但19年生涯的最後三個球季一座未得。他不認為詹姆斯在15年生涯的這個時間點上，有必要執著於總冠軍。

歐尼爾指出：「很久以前曾經有人告訴我，他說人生像是一本書，你的書在生涯結束前就已經寫好，你能做的是在書頁中加入索引。所以詹姆斯的書已經完成了，他已經是個傳奇人物，他取得了成就，他有3個冠軍戒，他現在的心態可能是：『我想在勇士的Curry拿到第4只冠軍戒前拿到我的第4個』但我是他的話，我不會想要拿更多，因為它不是個問題，那只是增加到人生書頁的其中一件事，他是個傳奇巨星，並且常被和喬丹相提並論，所以他已經成功了。」

詹姆斯在2016年與騎士簽下3年1億美元的合約，今年球季結束後可望執行球員選擇權，可以選擇續留或是跳脫合約提前成為自由球員。

 

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