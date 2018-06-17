NBA／歐尼爾勸世文　「詹姆斯已是傳奇不需第四冠」

NBA名人堂中鋒Shaquille O'Neal(歐尼爾)說他用生涯數個球季的時間來追逐冠軍，但他不認為LeBron James(詹姆斯)也應該這麼做。

歐尼爾表示：「在我職業生涯晚期時，我的問題在於我想讓所有人閉嘴，而且太貪圖更多冠軍戒。在我三度拿到總冠軍後，所有人都說我不可能再得一個，所以我拿到第四個，但他們又這麼說的時候，我就短暫停留了鳳凰城、克里夫蘭、波士頓，想辦法來獲取它。」

歐尼爾在洛杉磯湖人隊贏得3座總冠軍，以及在邁阿密熱火的1座，但19年生涯的最後三個球季一座未得。他不認為詹姆斯在15年生涯的這個時間點上，有必要執著於總冠軍。