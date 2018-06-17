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亞洲矽谷獲5大建言 將布局AIot延攬國際人才

中央社2018/06/17 11:13
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者潘姿羽台北17日電）國家發展委員會日前召開亞洲‧矽谷計畫民間諮詢委員會，得到5大具體建議，如政府推動AIot應從需求導向出發；國發會今天表示，將全力以赴，與大企業及新創攜手共同努力。

國發會主委陳美伶於13日召開「亞洲‧矽谷計畫民間諮詢委員會」第3次會議，聚焦討論強化國際鏈結、AIoT（人工智慧＋物聯網）發展趨勢與台灣機會、引進國際人才等議題，國發會並在今天發布新聞稿說明會議情形。

新聞稿指出，亞洲˙矽谷計畫民間諮詢委員會提出5大具體建議，第一、大數據是AI發展的重要基礎，政府應強化開放資料的分級管理，讓資料能有效利用。

第二、人才多元交流有助激發創新，近年來韓國、新加坡的大學均大力吸引國際學生就讀，台灣也應積極爭取優秀國際學生來台、加速大學國際化。

第三、政府推動AIoT須由需求導向出發，解決企業所面臨的困難，同時應協助企業與新創團隊合作，激發具創意的解決方案。

微軟台灣AI研發中心執行長張仁炯指出，人才是產業發展最重要的一環，台灣不僅擁有優異、豐沛的科技人才，也具有資訊科技業完整產業鏈與垂直產業整合能力等優勢，政府應積極協助大企業進行數位轉型、擁抱雲端，才能帶動產業發展。

第四、目前民間投資早期新創資金相對缺乏，政府應協助活絡民間資金，並鼓勵更多成功企業家成為天使投資人。

最後則建議，新科技的發展可能造成數位落差、擴大城鄉差距，政府應正視此一問題，提早準備因應策略。

陳美伶相當認同台灣必須掌握這波AI浪潮的機會，而國內確實有很多人才，有很好的發展空間，因此政府正積極推廣創業家簽證、就業金卡等措施，已吸引超過130名以上國際優秀人才來台；另外，政府也帶領新創參與全球規模最大的國際消費性電子展（CES），並同步拓展泰、菲等新南向國家市場。

陳美伶表示，未來國發會將全力以赴，與大企業及新創攜手共同努力。

這次會議出席踴躍，亞矽計畫民間諮詢委員會共同召集人林之晨、國策顧問何美玥、國策顧問邱俊邦、Google台灣董事總經理簡立峰、Flying V共同創辦人林弘全、微軟台灣AI研發中心執行長張仁炯等業界代表出席並提供建言。（編輯：蘇志宗）1070617

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