NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈女友呻吟聲像小孩！後遺症讓他崩潰影片曝光！莫斯科計程車撞人群8傷凱擘大寬頻500M只要$799
中央社

交大用暑假幫補課 助學生修完學分不延畢

中央社2018/06/17 11:11
中央社 生活 / NOWnews
中央社 生活 / NOWnews

（中央社記者許秩維台北17日電）根據教育部統計，大專延畢生以畢業學分未修滿比率最高，交大將暑假當第3學期使用，讓學生利用暑假補修，並調降專業學分，助學生跨領域學習，盼降低延畢人數。

根據教育部統計資料顯示，91學年度大專校院學士班以下有3萬5448名學生申請延長修業年限，到了106學年度已達4萬9488人，延畢生人數15年來成長近4成，延畢學生以畢業學分未修滿比率最高，其次是未通過畢業門檻或修讀雙主修等。

交通大學教務長盧鴻興受訪時表示，除了少數學生因為要準備考研究所而選擇延畢外，其他學生大多是因為學分沒修滿或修課未達畢業要求，或是因為有雙主修和輔系，學分較多而來不及4年內修完。

為了協助學生如期畢業，交大從制度上調整，原本規定128畢業學分中規定專業學分約100學分，現在予以調降，讓學生用70分學分修系上的專業課程，另外可用30分去修其他系的專業課，在不增加學生畢業學分負擔的情況下，就能跨領域學習。

針對修課未達畢業要求或學分沒修滿的情況，盧鴻興指出，交大從2年前開始把暑假當作第3學期使用，如果學生有課程未能及格甚至會導致擋修，無法再修下一階段科目，系上可視情況在暑假開設課程讓學生補修，讓學生能趕上進度，另外也會從大四起提醒學生注意，避免發生畢業學分未修滿的狀況。

淡江大學教務長鄭東文表示，這幾年學校延畢生的人數變化不大，延畢原因主要包括畢業學分沒修滿或未達畢業門檻，因此學校從大三起就開放學生提前查詢畢業學分狀況，讓學生能利用暑修或跨校選修課來補進度，延畢生也會編入大四班級，請導師協助輔導，也已經逐步修正課程擋修的情況。

至於未能通過畢業門檻的學生，鄭東文表示，由於學校有設定英語畢業門檻，希望藉由大學的訓練，提升英語能力，但如果學生不能通過門檻，還是可以透過進修英語課程來替代英檢考試；至於雙主修、輔系或出國進修的學生，相信他們也都能理解必須付出較多時間來學習。（編輯：陳怡璇/陳清芳）1070617

砸大錢買世足黃牛票 中國球...亞洲矽谷獲5大建言 將布局...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan