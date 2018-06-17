〈Q3產業景氣展望〉PCB產業迎旺季 上游原物料供

PCB 產業下半年進入市場需求旺季，但第 3 季先看到走強的是上游銅箔、玻纖布及銅箔基板 (CCL) 需求，尤其是目前玻纖布廠仍有原料玻纖紗供給吃緊的困境，產品漲勢一觸即發；銅箔廠則因電動車鋰電池及 PCB 廠對銅箔需求加速走揚，形成市場需求的榮景。

銅箔廠金居開發 (8358-TW) 總經理李思賢指出，金居今年第 2 季加工費維持與第 1 季的水準，第 3 季進入 PCB 旺季，在市場需求湧現下，加工費將維持穩定水準，有利推升第 3 季獲利。

至於玻纖布供應方面，去年第 4 季至今一直呈現原料玻纖紗供給吃緊的窘況，此現象迄今仍無法改善，第 2 季市場淡季中，電子級玻纖布價格按兵不動沒有強力的漲勢，但包括富喬 (1815-TW) 及德宏 (5475-TW) 均看好第 3 季旺季效應，將可推升需求穩定向上，並帶動價格上揚。