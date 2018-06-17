NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈女友呻吟聲像小孩！後遺症讓他崩潰影片曝光！莫斯科計程車撞人群8傷凱擘大寬頻500M只要$799
鉅亨網

〈Q3產業景氣展望〉進入消費電子旺季 被動元件供需

鉅亨網2018/06/17 11:20
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

第 3 季是消費性電子產品的傳統旺季，法人表示，以目前被動元件包括 MLCC 及晶片電阻處於供不應求狀況下，第 3 季供需只會更吃緊，甚至連鋁質電容等供應也會更緊俏，預料報價也將持續走揚。

國巨 (2327-TW) 董事長陳泰銘點名，截至 5 月底為止，目前國巨訂單出貨比 (BB 值)，其中 MLCC 仍大於 2，晶片電阻大於 3，換言之，國巨每出貨 100 美元的 MLCC，就有 200 美元新訂單流入，每出貨 100 美元的晶片電阻，更將有 300 美元的新訂單流入。

華新科 (2492-TW) 也直言，現在被動元件缺貨的狀況，主要是因為包括智慧型手機等電子產品功能提升，提升對被動元件的需求，另外車電、LED 照明、5G 通訊應用及物聯網等，也造成被動元件供不應求，目前看缺貨仍無法解決。

法人表示，這還只是第 2 季缺貨狀況，到第 3 季，各廠更不可接受自家產品因為缺被動元件而無法出貨，因此一定要全力確保被動元件的料源，預期將有相當機會重新點燃一波被動元件漲價潮，且可能是 MLCC 及晶片電阻同步齊漲。

另一個狀況，是日廠也啟動第二波漲價，法人指出，之前日廠就是因為台廠漲價，導致訂單由台廠流向日廠，但是日廠本身產能有限，且還有很多產能早已被訂走，根本無法有多餘產能吸納從台廠轉過去的訂單，才會由村田先行發動一波漲幅約 50% 的漲價動作，現在日廠又啟動漲價，一方面代表日廠也想趁機賺一波，另一方面則表示，日廠漲價後，與台廠價格差距又拉大，可能會讓部分訂單再回流到台廠手上。

法人評估，就算現在被動元件廠商擴產，也不可能在下半年就有新產能開出，加上消費性電子產品所用的被動元件規格，包括 0603 及 0402，對日廠來說是賣越多虧越多，全球主要產能還是在台廠身上，國巨董事長陳泰銘之前所言，現在中高容 MLCC 報價雖然回升，但是距離合理水準還有一段距離，不過這段落差，有可能會在第 3 季逐漸縮小。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字被動元件消費性電子缺貨供不應求漲價mlcc晶片電阻headline
〈Q3產業景氣展望〉車用零...〈Q3產業景氣展望〉PCB...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan