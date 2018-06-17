〈Q3產業景氣展望〉進入消費電子旺季 被動元件供需

第 3 季是消費性電子產品的傳統旺季，法人表示，以目前被動元件包括 MLCC 及晶片電阻處於供不應求狀況下，第 3 季供需只會更吃緊，甚至連鋁質電容等供應也會更緊俏，預料報價也將持續走揚。

國巨 (2327-TW) 董事長陳泰銘點名，截至 5 月底為止，目前國巨訂單出貨比 (BB 值)，其中 MLCC 仍大於 2，晶片電阻大於 3，換言之，國巨每出貨 100 美元的 MLCC，就有 200 美元新訂單流入，每出貨 100 美元的晶片電阻，更將有 300 美元的新訂單流入。

華新科 (2492-TW) 也直言，現在被動元件缺貨的狀況，主要是因為包括智慧型手機等電子產品功能提升，提升對被動元件的需求，另外車電、LED 照明、5G 通訊應用及物聯網等，也造成被動元件供不應求，目前看缺貨仍無法解決。