〈Q3產業景氣展望〉筆電代工出貨仍可望成長 MLC

第 3 季進入傳統旺季，各筆電廠營運可望都將向上成長，不過集邦科技認為，MLCC 供應缺貨，加上英特爾 (INTC-US) 新 CPU 延遲，恐影響市場換機動能，實質需求可能會延後至第 4 季，對第 3 季筆電出貨增幅看法保守。

集邦科技 WistView 筆電分析師曾姤涵觀察，今年第 3 季全球筆電年增率預期相對保守，沒有去年亮眼，但整體還是成長。她認為，零組件供給緊縮，加上今年第 2 季淡季不淡，需求提前在第 2 季出現，恐瓜分第 3 季筆電出貨動能。

零組件供應吃緊，除 MLCC 被動元件漲價外，英特爾 CPU 新品也傳遞延；曾姤涵認為，議題持續發酵，造成筆電新品出貨時程不確定，最後恐影養消費者換機意願，第 3 季新品需求最慢將遞延至第 4 季。