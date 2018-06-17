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〈Q3產業景氣展望〉筆電代工出貨仍可望成長 MLC

鉅亨網2018/06/17 11:30
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第 3 季進入傳統旺季，各筆電廠營運可望都將向上成長，不過集邦科技認為，MLCC 供應缺貨，加上英特爾 (INTC-US) 新 CPU 延遲，恐影響市場換機動能，實質需求可能會延後至第 4 季，對第 3 季筆電出貨增幅看法保守。

集邦科技 WistView 筆電分析師曾姤涵觀察，今年第 3 季全球筆電年增率預期相對保守，沒有去年亮眼，但整體還是成長。她認為，零組件供給緊縮，加上今年第 2 季淡季不淡，需求提前在第 2 季出現，恐瓜分第 3 季筆電出貨動能。

零組件供應吃緊，除 MLCC 被動元件漲價外，英特爾 CPU 新品也傳遞延；曾姤涵認為，議題持續發酵，造成筆電新品出貨時程不確定，最後恐影養消費者換機意願，第 3 季新品需求最慢將遞延至第 4 季。

不過，曾姤涵認為，零組件供貨偏緊，也突顯台廠議價與調節能力，還有成本優勢。

代工廠目前對第 3 季營運看法仍正向，9 月蘋果發表新機，有望帶動和碩 (4938-TW) 與緯創 (3231-TW) 出貨動能加溫；英業達 (2356-TW) 及仁寶 (2324-TW) 迎接傳統旺季，預估出貨較第 2 季微幅成長，廣達 (2382-TW) 維持年初預估，全年出貨下跌 5% 內，第 3 季表現則視客戶拉貨而定。

蘋果今年 9 月可望推出 3 款新機，和碩及緯創受惠最多；緯創日前股東會更由總經理黃柏漙也透露，今年在印度將會再建新廠，市場解讀此舉目的是協助蘋果拓展印度市場。

代工廠第 3 季營運仍有望看曾，如果蘋果如預期發表新機，加上傳統旺季。和碩表示，目前並沒有出貨量的預估，也尚未接到客戶拉貨訂單，不過董事長童子賢日前「秋天收割」一番談話，被外界解讀為第 3 季將為蘋果新機出貨。緯創則保守回應，預估出貨量會較第 2 季更好。

廣達代工筆電產品居多，如果客戶拉貨時間延遲，恐影響下半年旺季高峰期。廣達評估，今年筆電整體產業出貨看跌約 1 至 2 %，廣達本身出貨則可能下滑約 0 至 5 ％。

英業達則指出，預估第 3 季筆電出貨較第 2 季小幅季增個位數百分點；仁寶第 2 季出貨原本預估成長 15 - 20%，目前看來符合預期，第 3 季因傳統旺季，預估智慧裝置、電腦等出貨量都會微幅往上成長。

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