〈Q3產業景氣展望〉暑期消費旺季到 內需股餐飲、旅

餐飲股過去能在第 3 季營收創高，業者主要集中手搖飲料業，雅茗 (2726-TW) 以「快樂檸檬」為主力品牌，5 月合併營收已創歷年同期新高，主要是因展店積極推動優質加盟業主合作，再搭配外送平台擴大銷售觸角。

即將進入第 3 季暑期消費和旅遊旺季，特別是今年適逢世足賽開打，不少餐廳推出相關主題飲食搶攻聚餐商機，可留意大型餐飲集團皆積極運用集團資源，陸續推出平價快餐品牌插旗龐大外食市場，後市成長力不容小覷。

瓦城 (2729-TW) 餐飲集團以正餐發展主力，維持穩健展店腳步，以因應不同通路型態，瓦城泰國料理更進一步開發出新系列「瓦城 Express」，為運用既有集團資源，將原本瓦城最受歡迎的經典菜色、飲品和甜點等，改良成快餐式品牌，將進駐在外食流動快速的商場為主。

此外，第 3 季是旅行社業者全年最旺季度，除出境人數持續成長，雄獅 (2731-TW) 表示，去年底成立的雄保旅行社以擴入境台灣旅遊的市占率為目標，並輔以東南亞入境、大陸入境等旅客質量提升，為今年旺季增添新動能。

不過，法人提醒，由於新台幣對美元貶值，雄獅美加線、部分東南亞旅線的採購成本增加，加上高比較基期，營收雖仍可在旺季續創高，但仍不排除毛利下滑影響整體獲利。