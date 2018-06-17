考試院調查：逾8成因薪資福利佳選公職

（中央社記者謝佳珍台北17日電）雖然年金改革後退休所得縮水，不過，根據考試院對初任公職者調查發現，81.3%選擇公職是因為薪資與福利不錯，94.5%認為工作有保障且安定；多半抱著公職是鐵飯碗心態。

考試院這份「初任公務人員意向調查—以106年高普考錄取訓練人員為研究對象」，是透過國家文官學院電腦調查系統，採取線上問卷填答方式，於今年3月23日針對3871名參訓人員調查，完成3384人，回收率87.4%。

考試院秘書長李繼玄日前在考試院會報告這份調查指出，64.7%同意公部門不同於私部門會有因為被裁員的可能，產生工作壓力，35.3%不同意或無意見；顯示多半認為公部門有保障不會被裁員，而抱著公職是鐵飯碗的心態。