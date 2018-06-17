慘跌8成沒在怕 對沖基金CEO：比特幣可望漲至6萬

有「末日博士」之稱的經濟學家 Nouriel Roubini 日前表示，比特幣「6 個月慘跌 80%，這樣還想買，與瘋子無異」；不過，投資公司 Blackmore Group 執行長 Phillip Nunn 仍宣稱，2018 年，比特幣有機會漲至 6 萬美元。

近期加密貨幣利空不斷，先是南韓交易所遭駭客攻擊，之後德州大學的研究又顯示，2017 年比特幣價格大漲，極可能與人為操縱有關；上述消息使加密貨幣重挫，比特幣雖守住 6000 美元，但上週累計跌幅，已創下 3 月以來最糟紀錄。