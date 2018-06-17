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慘跌8成沒在怕 對沖基金CEO：比特幣可望漲至6萬

鉅亨網2018/06/17 11:38
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有「末日博士」之稱的經濟學家 Nouriel Roubini 日前表示，比特幣「6 個月慘跌 80%，這樣還想買，與瘋子無異」；不過，投資公司 Blackmore Group 執行長 Phillip Nunn 仍宣稱，2018 年，比特幣有機會漲至 6 萬美元。

近期加密貨幣利空不斷，先是南韓交易所遭駭客攻擊，之後德州大學的研究又顯示，2017 年比特幣價格大漲，極可能與人為操縱有關；上述消息使加密貨幣重挫，比特幣雖守住 6000 美元，但上週累計跌幅，已創下 3 月以來最糟紀錄。

即便如此，Nunn 對比特幣，依然抱持樂觀看法；早在 2018 年初，他便預期，比特幣有機會在今年攀上 6 萬美元，且至今仍未改變此觀點。

Nunn 稱，加密貨幣走勢與市場情緒高度相關，接二連三的壞消息，很容易造成市場波動。

Nunn 強調，他堅信區塊鏈技術，具有顛覆各行各業現狀的革命性力量；許多金融機構、對沖基金，都想投資加密貨幣。

然而，「末日博士」Roubini 認為，區塊鏈和比特幣等加密貨幣，無法在金融領域發揮作用，「它們只是製造混亂 (chaos)」。

「股神」巴菲特也「看衰」比特幣前景，他曾言，比特幣就像「老鼠藥」，最終結果會很糟。

CoinDesk 數據顯示，台北時間週日 (17 日) 上午 11 點 24 分，比特幣上漲 0.62%，至 6525.84 美元；以太幣上漲 1.23%，至 505.99 美元；萊特幣上漲 0.19%，至 97.72 美元；瑞波幣持平於 0.52 美元。

比特幣上漲0.62%。(圖：翻攝自CoinDesk)
比特幣上漲 0.62%。(圖：翻攝自 CoinDesk)
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