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政治

柯文哲時代來了？民調：中性選民四成　多於綠或藍

記者陳弘志／台北報導2018/06/17 12:04
▲台灣民意基金會17日公布政黨支持比例，支持民進黨、國民黨的比例加總尚未過半。（圖／台灣民意基金會提供 )
▲台灣民意基金會17日公布政黨支持比例，支持民進黨、國民黨的比例加總尚未過半。（圖／台灣民意基金會提供 )

由游盈隆所主持的台灣民意基金會今(17)日公布政黨支持比例，結果顯示中性選民占 43.7%，遠高於藍或綠。

民調的問題是：「目前國內有兩個主要政黨，國民黨與民進黨，請問哪一個政黨的理念和主張跟您較接近？」結果發現：7.9%強烈民進黨（深綠），21.6%溫和民進黨（淺綠），43.7%中性選民，19.3%溫和國民黨（淺藍），3.9%強烈國民黨（深藍），3.5%不知道。換言之，在台灣當前藍綠勢力的分布，大體上是29.5%綠，23.2%藍，43.7%是中性選民，目前綠大於藍約六個百分點。

如果只講支持哪個政黨，民調發現34.9%沒特別支持哪一個政黨，23.1%支持民進黨，23%支持國民黨，8.3%時代力量，4.1%親民黨，其他小黨都在百分之二以下，2%不知道。

游盈隆分析，在過去兩年中，兩大黨認同者加起來最高曾占有成年人口的70.5%，最低則是 49.4%，直到目前兩大黨認同者也只占52.7%，整體來看，是呈現出一個規模不小的「政黨解組」（partisan de-alignment）現象，也可以說是台灣政黨認同相對低潮的時刻，難怪政治素人像柯文哲、侯友宜一個個繃出來，還活蹦亂跳，對執政的民進黨構成不小的威脅，究竟對2018年九合一選舉結果將帶來什麼樣的衝擊和影響？需持續觀察。

這份民調的訪問期間是 2018 年 6 月 11-12 兩天，對象以全國為範圍的二十歲以上成年人，抽樣方法以全國住宅電話用戶為抽樣架構，有效樣本 1073 人，抽樣誤差在 95% 信心水準下，正負 2.99 個百分點。

關鍵字柯文哲中性選民民調政治支持度
孫大千提年改4大錯誤　綠營釀災難微妙轉折？台灣看大陸　首度呈好感

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