核二2號機 上午10時30分滿載發電

（中央社記者潘姿羽台北17日電）核二2號機在今天上午10點30分順利滿載發電了，台電發言人徐造華說，核二2號機進入供電行列後，其他機組調度空間更大，在電力供應無虞下，未來即可依據空污狀況適時降載。

核二2號機於2016年5月歲修後停機，今年3月，獲准重新運轉，卻在升載過程中，發生因中子偵測系統訊號動作，使得反應爐急停，併聯之後又跳機；6月12日因輸電線路夾板溫度偏高，臨時宣布先解聯檢測，再重新併聯。

徐造華表示，核二2號機13日清晨5點重新升載後，已在今天上午10時30分滿載發電，有些測試項目須持續進行，但勢必會讓供電情勢更穩定。