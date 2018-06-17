文大宿舍爭議 侯友宜：若有違規願解約

（中央社記者王鴻國新北市17日電）國民黨新北市長參選人侯友宜今天對房產出租給文化大學做宿舍的爭議表示，他的太太說，如果有違規，願意解約，但大前提是一定照顧好學生權益，不要傷害學生。

侯友宜今天上午到泰山區佛國寺出席方丈悟禪大和尚陞座大典時獲歡迎，由於前監察院長陳履安也出席活動，兩人親切互動，但他事後受訪時表示，人生隨緣自在，他會投入選舉，單純是想為市民多做點事。

媒體詢及是否覺得好像是在跟整個民進黨打選戰，而不是僅有對手蘇貞昌的意見，侯友宜表示，他是小蝦米對上大鯨魚，對沒有選戰經驗的他來說，只能盡力讓團隊做好事情，對別人的惡意的抹黑、烏賊戰術，只能要求自己不要做這樣的事，全力的把市政工作宣傳好。