立院19日處理軍改案 何欣純：盼理性達成共識

（中央社記者劉冠廷台北17日電）立法院會擬19日處理軍改案，民進黨團幹事長何欣純今天說，盼朝野都能理性達成共識，國民黨遵守承諾，將超過500案的修正動議撤案；國民黨團則表示，撤案與否將再開會討論。

立法院長蘇嘉全15日繼續召集朝野黨團協商攸關軍人年金改革的「陸海空軍軍官士官服役條例修正草案」，針對第一輪協商時所保留的18條條文，再做第二輪協商，但多數條文包括起支俸率、離婚配偶請求權、18%優存利息、施行日期等，朝野仍未能達成共識，預計19日院會拚三讀。

民進黨立法院黨團幹事長何欣純今天向中央社記者表示，希望朝野就協商的結論能有互信基礎，讓議程能夠順利；但其中的不確定性是19日上午，蘇嘉全會召集最後的協商，討論各黨團對於文字上的調整，以及內容的退讓，但這能否取得共識，藍綠都要各自經過黨團大會確認。