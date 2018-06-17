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廣編／純喫茶獨家冠軍瓶殊榮　道盡青春熱血故事

本報訊2018/06/17 12:34
▲純喫茶鬥牛最終由『HF』、『懷生一』、『我愛放屁』、『TFG1』、『大力黑人與狗狗猩猩大冒險』與『WKLC』由獲得登上冠軍瓶的榮耀資格。（圖／資料照片）
▲純喫茶鬥牛最終由『HF』、『懷生一』、『我愛放屁』、『TFG1』、『大力黑人與狗狗猩猩大冒險』與『WKLC』由獲得登上冠軍瓶的榮耀資格。（圖／資料照片）

經過北中南三區預賽激烈廝殺後，各隊伍終於來到純喫茶Try it鬥牛霸總決賽的擂台，就在今天將會有六支冠軍隊伍誕生，他們不僅能夠得到冠軍獎盃與獎金，更讓他們引領期待的是，能夠登上純喫茶瓶身的封面人物，獲得人人稱羨的無上榮耀。

初夏六月天無疑是籃球賽的季節，當遠在美國的NBA總冠軍賽正如火如荼的進行著，台灣也有一群熱血的籃球好手們為了「全國制霸」的榮耀而奮鬥著。邁入第七屆的純喫茶Try it鬥牛霸，是全台最受矚目的街頭籃球賽事之一，陪伴許多年輕學子一同學習成長，一同跨越人生道路上的重重阻礙，並一同分享成功的喜悅。

當終場哨聲響起，歷經一個上午的激烈對抗，最終這些冠軍隊伍不只球技了得，在強敵環繞的鬥牛霸中脫穎而出，更是用他們自己的故事告訴你，這不過是無數生命競賽的一場，勝負的記憶也許在若干年後慢慢褪色，但永遠不會忘記今年夏天，那股面對強敵卻勇於Try it的大無畏青春。

為爭取純喫茶鬥牛霸冠軍寶座，各路好手無不施展出渾身絕技。大專女子組最終戰由東台灣女王蜂．蟬聯四屆后冠的『WKLC』，對上曾拿下國中組冠軍的『小宇宙』隊。雙方經過一番激戰，最後『WKLC』以20比16，再奪后冠，完成五連霸紀錄；大專男子組戰況同樣廝殺激烈：去年冠軍隊『三百公斤』決賽時受到犯規影響，爆冷止於三強。冠軍戰由『大力黑人與狗狗猩猩大冒險』對決『TBT3』，大黑狗星隊發揮絕佳默契，內外多點開花，一開賽就拉開比分，『TBT3』雖然藉由三分外線積極搶分，但終場仍以7分之差敗北，『大力黑人與狗狗猩猩大冒險』成功登上夢寐以求的冠軍瓶身。

能能夠踏進總決賽的人，絕非等閒之輩，場邊的魔王挑戰賽難度也進階，由UBA冠軍隊伍所組成的MVP陳昱瑞，與台版歐尼爾王柏智及控衛楊盛硯及佛光大學曾獲得HBL MVP的羅培甄，把關挑戰者的Try it決心，也把關著魔王球場上的制霸地位。身為魔王霸主，就是一刻都不得閒！不僅要「照顧」純喫茶Try it鬥牛霸晉級好手，還得多加「款待」神祕嘉賓-台啤射手呂奇旻。誰說霸主之位就無法撼動？只要秉持「Try it！」精神！沒有什麼可能。籃球教室最後一堂課，由許時清教練率領南山豹大軍:陳又瑋、魏嘉豪、李沛澄作結業，要讓晉級球員球技更升級，準備明年的純喫茶Try it鬥牛霸。

每一屆的純喫茶Try it鬥牛霸都為年輕的籃球愛好者建構一個揮灑汗水的舞台，這群不畏烈日、在鬥牛場揮灑汗水的球員，在歷經一個多月的征戰，同時承受升學與轉型的壓力、訓練時的體力消耗、比賽受傷的疼痛、甚至是家人的反對等困難，越過這些一件件的難關，堅持完成夢想的精神，也是純喫茶想要傳遞的Try it精神。當有人問起這群奮勇挑戰的球員們，如果能登上冠軍瓶最想做的事是甚麼，有些人選擇大方請客，要跟家人朋友一同分享這份喜悅，也有人逗趣想寄給正在SBL奮戰的哥哥，好好炫耀一番，更有人想要拿給不支持自己打球的父母，讓他們認同自己在籃球路上所做的努力。不論是分享還是炫耀，或是證明自己，純喫茶冠軍瓶就是希望透過球員Try it後的成果，鼓勵大家也能為自己的理想堅持下去，不做不會怎樣，做了很不一樣，不要讓自己的青春徒留遺憾，消費者在炎炎夏日準備痛快暢飲純喫茶的同時，也不妨細細品味在冠軍瓶上這些籃球鬥士們為夢想努力的故事。

欲知更多詳情，請上活動官網 https://www.tryit3on3.com.tw

純喫茶Facebook頁面 https://www.facebook.com/PureTeaTW/

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