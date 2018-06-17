NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈她這舉動超沒品！網友竟全原諒她蔡依林裸背回眸裝酷　G奶藏不住凱擘大寬頻500M只要$799
鉅亨網

〈名師解盤〉美中貿易戰動態紛擾影響有望遞減 暑假概

鉅亨網2018/06/17 12:10
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

台股上周呈現兩種盤勢，上半周指數陷入高檔整理，下半周因為美國升息次數將增加，加上又有富時指數權重調整，指數出現劇烈震盪，單周指數下跌 68.95 點。展望本周，法人表示，最大的變數還是美中貿易戰，儘管美中雙方並沒有將關鍵產品列入清單，但貿易戰的紛擾仍將會影響台股，不過美國一旦遇到自身利益遭衝擊，就會降低貿易戰力道，因此短線先看暑假概念股，包括食品、遊戲等，將是資金追逐的強勢指標。

分析師陳龍表示，台股上周五尾盤有機會急拉，但是這是因為富時指數權重調整，預料本周並不會再出現急拉，至於面對美中貿易戰，最大的受害族群將是出口類股，不過包括食品、遊戲等類股，因為是以內需市場為主，加上有旺季效應，將是短線資金回流指標。

分析師許博傑表示，現在也開始進入除權息旺季，由於外資可能參加除權息，或是不想除權息而賣出股票，因此可以觀察新台幣升貶，如果新台幣貶破 30 元大關，就要注意外資資金是否有落跑的動作。

分析師林隆炫表示，全球股市大多是都是從年初整理到現在，現在已經進入尾聲了，而本周剛好就是第 21 周的轉折周，整體來看，包括美國、歐洲及陸股，有機會出現最後探底。

至於台股，林隆炫表示，台股的中段整理已經完成，從月線角度，台股之前因為歐債危機，指數跌到 6609 點，然後經過打了三隻腳後，一路漲到 9500 點，回檔到 8500 點，繼續再拉到 10014 點，其中從 6609 點到 8500 點，剛好就是 34 個月。現在台股從 7203 點開始，也是打了三隻腳後，再一路拉到 11270 點，現在 6 月的台股，也剛好是第 34 個月。

對於貿易戰，林隆炫表示，商人的天性，就是絕對不會傷害到自己的利益，因此川普的底線，就是要保護美國的利益，一旦美國利益受到傷害，貿易戰自然就玩不下去。

如果投資人如果看好台股行情仍有機會續攻，並有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價內 / 外 15% 的標的，例如台股指群益 79 購 01(075779-TW)、台股指麥證 81 購 02(079110-TW)、台股指元大 7C 購 07(078871-TW) 等。

台股相關認購權證。資料來源：鉅亨網整理
台股相關認購權證。資料來源：鉅亨網整理

 

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字名師解盤美中貿易戰關稅清單暑假食品遊戲headline
中油：國內汽、柴油價格6/...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan