老鄰居因貿易齟齬 7成加拿大人擬避買美國貨

（中央社渥太華16日綜合外電報導）根據最新易普索民調（Ipsos Poll）顯示，70%加拿大民眾表示，他們將開始想辦法避免購買美國貨，而此舉恐升高加拿大總理杜魯道和美國總統川普之間的貿易爭端。
民調也顯示，在兩國因重新協商1994年簽訂的北美自由貿易協定（NAFTA）而陷入對峙之際，多數的美國人和多數的加拿大人一致支持杜魯道，反對川普。
儘管華府和渥太華間關係緊張，85%加拿大人和72%美國人表示，他們支持NAFTA；兩國有44%受訪者表示，重新協商NAFTA對雙方是樁好事。
雖然民調顯示，加拿大民眾支持杯葛美國貨，但在崇尚美國流行文化和消費產品的加拿大，拒用美國貨並不容易。加拿大是美國商品的最大市場。
民調顯示，72%加拿大人和57%美國人贊同杜魯道處理方式；14%加拿大人和37%美國人則贊同川普作法。
超過80%加拿大人和70%美國人，憂心兩國貿易爭端會對雙方關係造成傷害。
加拿大誓言將對美國商品課徵關稅，以報復美國祭出的鋼鋁關稅。根據民調，79%支持此舉。
美國民眾則是反對貿易緊張情勢升高。31%受訪者表示，他們贊成更強而有力的關稅。61%受訪者則表示，其他民選官員應該挺身譴責川普的種種聲明。
加拿大受訪者的反應也顯示民眾支持國內政治人物砲口一致對外，其中88%表示樂見其他政黨政治人物支持自由黨政府報復美國關稅的決定。
雖然加拿大消費者似已準備好拒買美國貨，但57%加拿大人和52%美國人表示，不應對川普言論過度反應，畢竟這只是政治人物做做樣子。
易普索民調在6月13至14日期間，針對1001名加拿大民眾和1005名美國民眾進行調查，其中包括368名民主黨籍、305名共和黨籍和202名無黨籍。抽樣誤差正負3.4個百分點。（譯者：劉淑琴/核稿：蔡佳敏）1070617