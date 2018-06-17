老鄰居因貿易齟齬 7成加拿大人擬避買美國貨

（中央社渥太華16日綜合外電報導）根據最新易普索民調（Ipsos Poll）顯示，70%加拿大民眾表示，他們將開始想辦法避免購買美國貨，而此舉恐升高加拿大總理杜魯道和美國總統川普之間的貿易爭端。

民調也顯示，在兩國因重新協商1994年簽訂的北美自由貿易協定（NAFTA）而陷入對峙之際，多數的美國人和多數的加拿大人一致支持杜魯道，反對川普。

儘管華府和渥太華間關係緊張，85%加拿大人和72%美國人表示，他們支持NAFTA；兩國有44%受訪者表示，重新協商NAFTA對雙方是樁好事。