與弱勢兒共餐 沐風協會徵天使家庭分享愛

（中央社記者蘇木春台中17日電）台中市沐風關懷協會除對弱勢兒童提供課後安親環境，並推出「天使有約」計劃，讓單親兒童有機會到充滿愛的「天使家庭」共餐，享受健全的家庭陪伴，希望徵召有愛人士一起加入。

台中市沐風關懷協會執行長譚崇珍今天受訪表示，協會針對單親、隔代教養、新住民、低收入戶及新貧家庭，提供免費課後安親環境，透過協會的老師與志工陪伴與關懷，讓他們能夠有好的學習，也彼此接納、打氣，形成愛的互助網。

協會照顧的10歲男孩小成，父母因吸毒入獄、在阿姨的堅持下才被阿嬤收養，但阿嬤經常留了餐費就出門，讓小成經常獨自在街上流浪，透過台中市社會局引介到協會的小成，剛開始常會說謊、說髒話甚至霸凌同學，但在協會的愛與陪同下，現在不僅開朗陽光，還常主動幫助同學和老師。