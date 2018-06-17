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中央社

與弱勢兒共餐 沐風協會徵天使家庭分享愛

中央社2018/06/17 12:05
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者蘇木春台中17日電）台中市沐風關懷協會除對弱勢兒童提供課後安親環境，並推出「天使有約」計劃，讓單親兒童有機會到充滿愛的「天使家庭」共餐，享受健全的家庭陪伴，希望徵召有愛人士一起加入。

台中市沐風關懷協會執行長譚崇珍今天受訪表示，協會針對單親、隔代教養、新住民、低收入戶及新貧家庭，提供免費課後安親環境，透過協會的老師與志工陪伴與關懷，讓他們能夠有好的學習，也彼此接納、打氣，形成愛的互助網。

協會照顧的10歲男孩小成，父母因吸毒入獄、在阿姨的堅持下才被阿嬤收養，但阿嬤經常留了餐費就出門，讓小成經常獨自在街上流浪，透過台中市社會局引介到協會的小成，剛開始常會說謊、說髒話甚至霸凌同學，但在協會的愛與陪同下，現在不僅開朗陽光，還常主動幫助同學和老師。

譚崇珍表示，最近協會新來一個亞斯伯格症的孩子，課堂中無法自制頻敲桌子，另一個孩子看到後就馬上跑過來握住他的手，並說「不要緊張，把雙手握住就好」，孩子便沉靜下來，原來協助的孩子就是亞斯伯格症患者，用自己走過的歷程，幫助新來的孩子。

協會並針對單親的孩子，推動「天使有約」計劃，由沐風邀請健全有愛的家庭作為「天使家庭」，讓協會的單親兒童，每2到3個月能到「天使家庭」感受天倫之樂，全家人一起用餐與互動，享受家庭溫暖，將幸福藍圖打樣在孩子心中。

譚崇珍說，弱勢兒或許沒有美好的生命起點，但透過大家的愛，也能讓他們在有愛的環境健康成長，協會歡迎對弱勢兒童照顧有感動的人一起加入，可以陪伴兒童讀書擔任陪讀天使，捐贈點心、便當擔任餐食天使，固定小額捐款成為沐風天使，或是加入天使家庭與弱勢兒共餐的行列。（編輯：陳清芳）1070617

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