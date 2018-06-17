NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈她這舉動超沒品！網友竟全原諒她蔡依林裸背回眸裝酷　G奶藏不住凱擘大寬頻500M只要$799
中央社

毒奶粉事件10年 結石寶寶媽微信談赴港遭攔截

中央社2018/06/17 12:16
中央社 兩岸 / NOWnews
中央社 兩岸 / NOWnews

（中央社記者周慧盈北京17日電）中國「毒奶粉」事件將滿10週年之際，一名來自浙江的受害者母親在微信表示，要去香港紀念此事，結果遭警方攔截連夜帶回。

2008年9月，一篇「甘肅14名嬰兒疑喝三鹿奶粉致腎病」的報導，曝光石家莊三鹿集團生產的奶粉添加了可導致腎結石、甚至死亡的化工原料三聚氰胺。此事轟動中國社會，隨後愈來愈多幼兒就醫查出罹患腎結石等泌尿系統疾病。

三聚氰胺「毒奶粉」事件爆發後，受害者家長成立集體維權的「結石寶寶之家」。美國自由亞洲電台日前報導，結石寶寶之家成員蔣亞林最近從浙江金華搭火車南下，途中用微信向其他家長表示要去香港紀念結石寶寶10週年，結果遭公安攔截，連夜帶回居住地。

蔣亞林說，10年來，她11歲的女兒腎結石狀況並未改善，經常雙腎疼痛。有些孩子更是病情加重，無錢醫治。

報導引述蔣亞林說：「我此次到香港，是因為結石寶寶到今年已10週年了，在這10年以來，我們的孩子沒有獲得任何補償，或者是醫療保證。」

她表示：「這次10週年，我想感謝全世界所有關注和關心結石寶寶群體的各界人士，也非常感謝世界各國的記者。」

報導說，10年來，不少患兒家長因維權受到當局的打壓，甚至判刑。受害患兒家長郭利就因為揭發施恩奶製品公司產品的品質問題，於2009年遭廣東潮州法院以「敲詐勒索罪」判刑5年。

郭利出獄後不停申訴。廣東省高院去年4月終審裁定他無罪。郭利最近和母親抵達香港，他說，「我們這次來考察一下，能否按照當地的法律環境和條件，起訴當年加害我和我的家庭以及孩子的公司」。

郭利說，10年來，他每天都在紀念結石寶寶事件，紀念因毒奶粉而離開這個世界的兒童。（編輯：林克倫）1070617

海象不佳 高雄擱淺油輪冒雨...搶走警槍通緝犯 曾騎車撞傷...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan