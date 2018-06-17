「G奶周子瑜」學生時期遭霸凌　女混混門口堵人

新世代網路人氣歌手祈錦鈅，因為外型酷似周子瑜，在網路上有「G奶周子瑜」的封號，不過她自己卻不喜歡這個封號，因為會讓她想起求學時期遭霸凌的經驗，有同學常常拿她的胸部做文章，讓她無法承受因此轉學三次。
祈錦鈅私底下表示，覺得周子瑜比較漂亮，自己是沾光了，但對於「G奶」卻很不喜歡，會想起過去的「闇黑歷史」。祈錦鈅有一雙大眼睛，國中時期看同學被誤會在瞪人，結果被隔壁班的女混混盯上，時常帶人到班上門口堵她找她麻煩，從此開啟了一連串的悲慘人生。
▲祈錦鈅身材火辣，目前積極發展歌唱事業。（圖／固力狗娛樂提供, 2018.06.17）
到了高中時祈錦鈅發育開始變好，常被同學以「G奶」做文章，這讓她覺得被羞辱，當時不知如何反擊，向老師求救但老師覺得她找麻煩，在雙重打擊之下，祈錦鈅不敢面對同學的目光，過著長期被孤立的日子，在高中時期因此轉學三次，後來休學，開始工作。雖然後來同學們有來道歉，但陰影已經造成傷害，現在只要別人提到自己的好身材，就會回想起同學訕笑的臉，無法正常與人群相處交談。
▲祈錦鈅天生麗質遺傳媽媽美肌。（圖／固力狗娛樂提供, 2018.06.17）
祈錦鈅17歲時就步入社會，有五年的平面模特兒經驗，在業界小有知名度，也深獲粉絲的愛戴。6月20日祈錦鈅即將度過23歲生日，特別舉辦生日音樂會和粉絲同樂，會安排10首翻唱歌曲來挑戰原唱，搭配鋼琴手伴奏呈現獨有的演唱風格。