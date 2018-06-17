「G奶周子瑜」學生時期遭霸凌　女混混門口堵人

新世代網路人氣歌手祈錦鈅，因為外型酷似周子瑜，在網路上有「G奶周子瑜」的封號，不過她自己卻不喜歡這個封號，因為會讓她想起求學時期遭霸凌的經驗，有同學常常拿她的胸部做文章，讓她無法承受因此轉學三次。

祈錦鈅私底下表示，覺得周子瑜比較漂亮，自己是沾光了，但對於「G奶」卻很不喜歡，會想起過去的「闇黑歷史」。祈錦鈅有一雙大眼睛，國中時期看同學被誤會在瞪人，結果被隔壁班的女混混盯上，時常帶人到班上門口堵她找她麻煩，從此開啟了一連串的悲慘人生。



▲祈錦鈅身材火辣，目前積極發展歌唱事業。（圖／固力狗娛樂提供, 2018.06.17）