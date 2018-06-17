助脫北者逃離 一中國人獲南韓難民身分

（中央社台北17日電）一名中國籍朝鮮族人2004年開始多次幫助北韓脫北者，將脫北者送往第三國以便轉往南韓，也因此遭中國當局通緝。他日前在濟州島獲得南韓難民身份保護。

自由亞洲電台報導，這名不願透露姓名的中國人化名為A，從2004年開始，在中國國內幫助逃離北韓的多名脫北者，與地下教會合作將脫北者從中國送往第三國。之後，這些脫北者可以從第三國的南韓大使館獲得護照，前往南韓定居。

報導說，2007和2008年期間，A遭到中國公安逮捕和監禁，被法院判處3年有期徒刑和5年緩刑。獲得釋放後，A繼續幫助脫北者，遭中國公安通緝。