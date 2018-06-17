助脫北者逃離 一中國人獲南韓難民身分

（中央社台北17日電）一名中國籍朝鮮族人2004年開始多次幫助北韓脫北者，將脫北者送往第三國以便轉往南韓，也因此遭中國當局通緝。他日前在濟州島獲得南韓難民身份保護。
自由亞洲電台報導，這名不願透露姓名的中國人化名為A，從2004年開始，在中國國內幫助逃離北韓的多名脫北者，與地下教會合作將脫北者從中國送往第三國。之後，這些脫北者可以從第三國的南韓大使館獲得護照，前往南韓定居。
報導說，2007和2008年期間，A遭到中國公安逮捕和監禁，被法院判處3年有期徒刑和5年緩刑。獲得釋放後，A繼續幫助脫北者，遭中國公安通緝。
A因此在2012年與脫北者一起逃到寮國，2016年抵達可免簽證入境的南韓濟州島，在當地申請難民身份。
A的申請一度被韓國出入境管理局否決。後來經過行政訴訟和抗訴程序，終於在日前獲得南韓難民身份，成為第3名因與「脫北者」相關，而獲南韓難民身份的中國人。
報導說，「脫北者」在抵達中國時一般都身無分文，可是他們一旦抵達南韓，都會獲得一筆由南韓政府提供的安家費，脫北者往往會用這筆錢支付幫助他們的人。嚴格來說，A提供的是一種有償服務，他的難民資格因此曾遭南韓出入境管理局否決。（編輯：翟思嘉/林克倫）1070617