派對衝突引爆催淚彈 委內瑞拉俱樂部17死

另有至少5人傷勢嚴重，其中1人狀況危急，他們都被送往醫院治療。

官方報導指出，罹難者因窒息或多處創傷喪生。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，委內瑞拉內政部長瑞維爾（Nestor Reverol）表示，當時俱樂部內正舉行中學畢業派對，期間卻發生爭執，突然有人引爆一枚催淚彈，場內逾500人爭先恐後擁向出口逃生，釀成死亡事件。

（中央社卡拉卡斯16日綜合外電報導）委內瑞拉官員表示，首都卡拉卡斯一家人擠人的俱樂部今天凌晨發生衝突，期間有人引爆催淚彈，場內民眾便急往出口逃生而引發踩踏事件，造成17人喪生，包括8名未成年人。

瑞維爾對國營電視台VTV證實，當局拘留的7人中，包括2名未成年人，且有目擊證人指出，其中一名未成年人涉嫌施放催淚彈。

瑞維爾說，俱樂部經理因未遵守「必須採取的措施…以防止槍械及彈藥進入公共場所」被捕。

這家名為Los Cotorros的俱樂部位於卡拉卡斯（Caracas）西部的巴瑞索區（El Paraiso）。17歲的巴里沃斯（Kleiver Barrios）也是罹難者之一。

巴里沃斯的父親說：「他拿走我的身分證（未成年人藉此進入俱樂部）。太可怕了…派對上的男孩怎麼會持有催淚彈？」

路透社報導，委內瑞拉陷入經濟危機，政治體系崩盤後，謀殺率也隨之飆升。卡拉卡斯有許多民眾基於安全顧慮，拒於夜間外出。（譯者：鍾佑貞/核稿：鄭詩韻）1070617