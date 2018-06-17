推穆斯林友善城市 北市5捷運站增設祈禱室

（中央社記者梁珮綺台北17日電）台北市長柯文哲致力讓台北市成為穆斯林友善城市，除了清真認證餐旅，將在捷運東門站、西門、忠孝復興、動物園、市政府等5站增設淨下設施及祈禱室，預計6月底前完成。

目前僅有台北車站、台北探索館設有淨下設施及祈禱室，觀傳局也與台北捷運局合作，預計6月底前在捷運東門站、西門、忠孝復興、動物園、市政府等5站增設，並持續鼓勵台北市各大商圈加入清真認證。

台北市政府今天在大安森林公園舉辦2018台北開齋節暨穆斯林嘉年華，現場設有60攤世界穆斯林市集，來自土耳其、印尼、摩洛哥、印度、伊朗、馬來西亞等國家，攤位有清真認證美食、飾品、彩繪藝術、傳統蠟染。柯文哲致詞時表示，回教國家的政治與經濟在國際世界上有一定實力，「從旅遊數字看起來，大概穆斯林國家一年有1.3億人次到國外旅遊，但台灣還佔不到1%」。