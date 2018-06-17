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推穆斯林友善城市 北市5捷運站增設祈禱室

中央社2018/06/17 12:24
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者梁珮綺台北17日電）台北市長柯文哲致力讓台北市成為穆斯林友善城市，除了清真認證餐旅，將在捷運東門站、西門、忠孝復興、動物園、市政府等5站增設淨下設施及祈禱室，預計6月底前完成。

目前僅有台北車站、台北探索館設有淨下設施及祈禱室，觀傳局也與台北捷運局合作，預計6月底前在捷運東門站、西門、忠孝復興、動物園、市政府等5站增設，並持續鼓勵台北市各大商圈加入清真認證。

台北市政府今天在大安森林公園舉辦2018台北開齋節暨穆斯林嘉年華，現場設有60攤世界穆斯林市集，來自土耳其、印尼、摩洛哥、印度、伊朗、馬來西亞等國家，攤位有清真認證美食、飾品、彩繪藝術、傳統蠟染。柯文哲致詞時表示，回教國家的政治與經濟在國際世界上有一定實力，「從旅遊數字看起來，大概穆斯林國家一年有1.3億人次到國外旅遊，但台灣還佔不到1%」。

柯文哲力推讓台北市成為穆斯林友善城市，他說，首要就是清真認證的餐廳、旅館、祈禱室、淨下設施等，要替回教徒的文化做準備，也希望藉此禮尚往來。

他說，全台灣有25萬名外籍看護工，「台北市就佔了4萬」，希望友善對待穆斯林時，這些穆斯林也能更友善對待行動不便的長者，甚至某天回到自己國家，可以幫台北、台灣宣傳，也是城市行銷的一部分。

剛好今年開齋節遇上端午連假，柯文哲也特別贈送符合清真認證的台灣冰粽給穆斯林。（編輯：張銘坤）1070617

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