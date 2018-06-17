搶走警槍通緝犯 曾騎車撞傷4警被捕

（中央社記者楊思瑞台南17日電）台南市一名通緝犯楊姓男子今天清晨拒捕並奪走警槍逃逸。警方指出，楊男在4月曾拒捕騎車衝撞員警，導致4人受傷。今天在員警對空鳴槍示警後假意投降，趁上銬時強奪警槍。

台南市政府警察局第五分局副分局長謝承甫上午受訪表示，37歲的楊姓男子有槍砲、毒品多項刑案前科記錄。先前因涉及一件槍砲彈案件遭通緝，員警在4月24日下午前往北區賢北街查緝楊男時，楊男拒絕接受盤查並騎機車衝撞員警，導致4名員警受傷，其中一名員警手指骨折，警方逮捕楊男歸案，但楊男未受強制處分。

謝承甫表示，楊男今天清晨開車載一名女性友人到武聖路一家早餐店買早餐時，被曾遭楊男撞傷的員警認出，並查出楊男因涉妨害性自主案件遭通緝。兩名員警上前盤查時，楊男見狀逃逸。