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中央社

搶走警槍通緝犯 曾騎車撞傷4警被捕

中央社2018/06/17 12:23
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者楊思瑞台南17日電）台南市一名通緝犯楊姓男子今天清晨拒捕並奪走警槍逃逸。警方指出，楊男在4月曾拒捕騎車衝撞員警，導致4人受傷。今天在員警對空鳴槍示警後假意投降，趁上銬時強奪警槍。

台南市政府警察局第五分局副分局長謝承甫上午受訪表示，37歲的楊姓男子有槍砲、毒品多項刑案前科記錄。先前因涉及一件槍砲彈案件遭通緝，員警在4月24日下午前往北區賢北街查緝楊男時，楊男拒絕接受盤查並騎機車衝撞員警，導致4名員警受傷，其中一名員警手指骨折，警方逮捕楊男歸案，但楊男未受強制處分。

謝承甫表示，楊男今天清晨開車載一名女性友人到武聖路一家早餐店買早餐時，被曾遭楊男撞傷的員警認出，並查出楊男因涉妨害性自主案件遭通緝。兩名員警上前盤查時，楊男見狀逃逸。

他說，員警潘培超對空鳴槍一發示警後，楊男假意配合，卻在員警執行上銬過程時，以暴力手段強行奪走潘培超剛放回槍套中的警槍。並憑藉孔武有力的身材條件，掙脫員警的控制逃逸。

謝承甫指出，遭奪走的警槍內有一個彈匣，扣掉對空鳴槍的一發子彈後，還有11發子彈。員警當時已把槍枝放回槍套中並完成固定，但楊男靠著蠻力強搶，員警雖努力護槍，但楊男在拉扯間把警槍拉成符合前壓式槍套可抽出的角度，把警槍抽走後往附近的巷弄中逃逸。

他說，警方在案發地附近執行數小時搜索沒有結果，研判楊男已逃離附近，楊男駕駛的車輛及車上的女性友人都被帶回警局。警方隨後帶著這名女子到楊男可能藏匿地點查訪，並調閱相關監視器畫面，全面循線展開追緝。（編輯：陳清芳）1070617

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