NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈她這舉動超沒品！網友竟全原諒她蔡依林裸背回眸裝酷　G奶藏不住凱擘大寬頻500M只要$799
中央社

楊麗花丈夫私生子打官司認父 法院判有親子關係

中央社2018/06/17 12:35
中央社 社會 / NOWnews
中央社 社會 / NOWnews

（中央社記者王揚宇台北17日電）一名徐姓男子稱，自己是歌仔戲國寶楊麗花先生洪文棟的兒子，打官司確認親子關係；士林地方法院近日判徐男與洪文棟的親子關係存在，全案可上訴。

有週刊在民國105年5月間報導，洪文棟有名50多歲的徐姓私生子，為求認祖歸宗，徐男出示母親與洪文棟的合照、匯款紀錄證明，並向士林地方法院打確認親子關係存在官司。

徐男主張，他的徐姓生母於45年間與洪文棟交往，並於51年5月間生下他；不過洪文棟當時已有婚姻，母親僅能獨自扶養他，直至10歲時，才知道洪文棟是自己的生父，他有跟洪男相認並稱其為「爸爸」。

徐男也說，洪文棟在93年、97年、98年間，共匯款10萬美元給他支付學費、心臟手術醫療費等費用，可見洪男有撫育他的事實。

洪文棟答辯指稱，非徐姓男子的生父，而且根據戶籍資料顯示，徐男出生登記的母親為胡姓女子，後來才由徐姓女子收養；至於贈與那些錢，不是以徐男為自己子女的前提支付，而是幫助故舊子女而為贈與。

法院審理本案時，洪文棟拒絕接受親子血緣鑑定；法官根據相關卷證資料，包括胡女在61年間向檢察官自白，徐男其實是胞姊（徐女）所生並非她的親生子等，也認為徐曾受洪文棟撫育，應視為已受洪男認領，而且洪文棟具有醫師資格、曾任立法委員，有相當身分地位，若徐並非親骨肉，怎麼可能任由其稱呼「爸爸」，因此判徐與洪間應認具有父子的血緣關係存在。（編輯：張銘坤）1070617

吃粽子配麻薏 林佳龍分享台...中國是台灣人不喜歡國家第3...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan