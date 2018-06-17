楊麗花丈夫私生子打官司認父 法院判有親子關係

徐男主張，他的徐姓生母於45年間與洪文棟交往，並於51年5月間生下他；不過洪文棟當時已有婚姻，母親僅能獨自扶養他，直至10歲時，才知道洪文棟是自己的生父，他有跟洪男相認並稱其為「爸爸」。

有週刊在民國105年5月間報導，洪文棟有名50多歲的徐姓私生子，為求認祖歸宗，徐男出示母親與洪文棟的合照、匯款紀錄證明，並向士林地方法院打確認親子關係存在官司。

（中央社記者王揚宇台北17日電）一名徐姓男子稱，自己是歌仔戲國寶楊麗花先生洪文棟的兒子，打官司確認親子關係；士林地方法院近日判徐男與洪文棟的親子關係存在，全案可上訴。

徐男也說，洪文棟在93年、97年、98年間，共匯款10萬美元給他支付學費、心臟手術醫療費等費用，可見洪男有撫育他的事實。

洪文棟答辯指稱，非徐姓男子的生父，而且根據戶籍資料顯示，徐男出生登記的母親為胡姓女子，後來才由徐姓女子收養；至於贈與那些錢，不是以徐男為自己子女的前提支付，而是幫助故舊子女而為贈與。

法院審理本案時，洪文棟拒絕接受親子血緣鑑定；法官根據相關卷證資料，包括胡女在61年間向檢察官自白，徐男其實是胞姊（徐女）所生並非她的親生子等，也認為徐曾受洪文棟撫育，應視為已受洪男認領，而且洪文棟具有醫師資格、曾任立法委員，有相當身分地位，若徐並非親骨肉，怎麼可能任由其稱呼「爸爸」，因此判徐與洪間應認具有父子的血緣關係存在。（編輯：張銘坤）1070617