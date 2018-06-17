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中央社

降精障強制就醫 衛福部擬設危機處理小組

中央社2018/06/17 12:47
中央社 健康 / NOWnews
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（中央社記者陳偉婷台北17日電）近年多起社會事件與家庭悲劇，加深社會對精神疾病歧見，衛福部擬成立「危機處理小組」，接到精障者緊急事件通報時出動，由專業人士及時介入，緩解衝突，降低強制就醫發生。

台灣每年有超過上萬件精障者緊急事件通報，也常衍生出強制就醫的人權爭議。精障者有權利在熟悉的社區生活，但每當駭人的社會事件發生，社會氛圍又對精障者不利，也會影響精障者就醫治療的意願。

衛生福利部心理及口腔健康司長諶立中接受中央社記者訪問時表示，維持穩定的用藥和回診對精神疾病者很重要，但因社會污名，他們可能愈不敢面對疾病、不敢治療。當愈多精神病人被壓縮在社區邊緣，發生意外的機會也可能更高。

諶立中說，大多數的精神病人可能因很年輕的時候就發病，脫離正常的生活，且心智功能受到影響，沒辦法適切跟外界互動，也可能沒辦法工作，生活很辛苦，也可能跟家人或旁人有人際衝突。

目前政府提供個案管理的協助方式，由社區關懷員和公衛護士協助追蹤訪查；但因人力有限，且衝突事件仍持續發生，衛福部著手建置「危機處理小組」，由醫師、護理師、心理師、社工等專業人士組成，在衝突發生時即刻支援。

危機處理團隊在國外盛行已久，諶立中說，他20年前到澳洲就曾考察當地危機處理團隊的做法，國外是約幾十萬人就設一個危機處理小組，當接到通報，團隊會先過去評估病人情況，及時溝通調解，把情況穩定下來，就能避免強制就醫，若危機團隊無法處理再轉介。台灣預計下半年會在1、2個縣市試辦。

強制精障者就醫有違反身心障礙者權利公約（CRPD）疑慮，諶立中表示，CRPD是很理想的境界，保障精障者人權的前提是社區的支援系統要強、要夠，才能及時給予精障者協助。國外很重視民眾的心理健康，但在台灣，「我們還不夠進步」。建立危機處理小組，希望能減少強制就醫的爭議，也降低社區對精障者的恐慌和不友善。

不過，諶立中也表示，精神疾病防治的首要關鍵仍是去污名化，病人和家屬才有勇氣向外求援，醫療和社會資源也才有機會介入，危機處理團隊才有處理的空間。希望社會大眾了解，精神疾病患者極大多數都是友善、老實的人，且努力和疾病對抗，民眾應給予同理心。

此外，諶立中說，「光靠醫療沒辦法解決精神疾病的問題」，病人不能只有吃藥，但沒有生活，他們也需要人際關係。明年將撥經費給社區支持方案，協助精障者在社區自立。（編輯：陳怡璇/陳清芳）1070617

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