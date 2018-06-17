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中央社

因接觸而了解 精障者可愛不可怕

中央社2018/06/17 12:50
中央社 健康 / NOWnews
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（中央社記者陳偉婷台北17日電）「聽說有精神病人闖進別人家中」，一場里民大會裡的發言，讓桃療職能治療師康俊良捏冷汗，正想要解釋，一名社區媽媽搶著說「桃療病人都很可愛，不可能做這種事」化解危機。

社區常有精神疾病污名的言論，尤其重大社會案件發生時，更容易形成對精障者不友善的氛圍。桃園療養院附設的社區復健中心負責人、職能治療師康俊良就有深刻體會；但他也發現，讓社區民眾多接觸精障者，有助打破迷思。

康俊良說，復健中心旁有社區媽媽會回收利樂包做環保帽，他覺得有意思，就拜託社區媽媽到復健中心教學。結果社區媽媽們事後分享，原來精障者跟想像的不一樣，「他們不可怕，而且很可愛」。

另一個經驗也讓康俊良很感動，他固定參加桃療所在地的里民大會，有一次會中，有民眾說：「聽說復健中心的人跑出來到民眾家裡，意圖要性侵。」康俊良正想要回應，就聽到社區媽媽舉手發言：「桃療的學員都很可愛，不可能做這種事情。」及時化解誤會，更應證只要互動增加了解，有助破解污名。

康俊良觀察，精障者要重返社會常遇到很多挑戰，他們可能因年幼時發病，工作、生活能力都退化，當他們從醫院離開返家，很容易有適應不良狀況，且因為沒有工作能力、經濟負擔重，要付出更多努力才能跟一般人一樣生活，家人若不理解，覺得病人就是「懶惰」，更容易發生衝突。

復健中心的角色就像是膝關節的韌帶，在這裡，除了提供精障者工作能力、工作態度、心理重建、社交技巧、日常生活處理能力等的復健治療，也會提醒他們規律服藥跟回診，穩定病情，幫助他們銜接社會。

根據桃療統計，精障者在復健中心平均待3個月至1年時間，有正向結案（媒合職訓或就業）的比例達75%。

要重返社區，關鍵仍是社區的友善程度。康俊良說，復健中心設有洗車坊，有附近居民開車過來洗，發現學員們都很認真、勤奮，又轉介更多工作機會，讓學員可以到附近的大樓協助拔草、打掃。

50多歲的李國龍是桃療復健中心的「活招牌」，他有重度憂鬱症，數年前發病時，一天講不到3句話，半小時就能抽掉1包菸，完全不敢出門，連要到復健中心都是75歲的媽媽陪著、拉著才勉強去。

李國龍說，很感謝媽媽當時沒有放棄他，拜託復健中心一定要救這個兒子。他自己也很上進，在復健中心努力學習工作技能，有了改變生活的機會，也很謝謝社會接納他。

康俊良表示，李國龍現在在醫院的洗衣廠工作，工作非常認真且盡責，老闆們看到他的表現，對學員們的工作品質很放心，陸續增聘一些復健中心的康復之友。復健中心就像是精障者的「休息站」，累了、迷惘了，可以休息一下，重整腳步再出發。（編輯：陳怡璇/陳清芳）1070617

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