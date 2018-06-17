日本北韓何時會 日外相：做好準備再說

（中央社東京17日綜合外電報導）日本外務大臣河野太郎今天說，日本與北韓應在做好能獲致成果準備的時候再舉行領袖會談，目前完全沒有考慮何時舉行；不過，他也透露，正在思考雙方各層級直接對話的可能性。

日本讀賣新聞日前報導，河野太郎可能利用7月30日到8月4日，在新加坡舉行的東南亞國家協會（ASEAN）相關外長會議，與北韓外交部長李容浩會談。

產經新聞報導，外傳日本與北韓領袖會談時間可能落在8月到9月，日本內閣官房副長官西村康稔說，就目前狀況來考量，雙方很難簡單就取得解決北韓綁架日本人等問題成果，所以尚未決定何時舉行會談。