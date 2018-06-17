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中央社

日本北韓何時會 日外相：做好準備再說

中央社2018/06/17 13:02
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社東京17日綜合外電報導）日本外務大臣河野太郎今天說，日本與北韓應在做好能獲致成果準備的時候再舉行領袖會談，目前完全沒有考慮何時舉行；不過，他也透露，正在思考雙方各層級直接對話的可能性。

日本讀賣新聞日前報導，河野太郎可能利用7月30日到8月4日，在新加坡舉行的東南亞國家協會（ASEAN）相關外長會議，與北韓外交部長李容浩會談。

產經新聞報導，外傳日本與北韓領袖會談時間可能落在8月到9月，日本內閣官房副長官西村康稔說，就目前狀況來考量，雙方很難簡單就取得解決北韓綁架日本人等問題成果，所以尚未決定何時舉行會談。

日本放送協會（NHK）報導，河野太郎今天在NHK的節目上談到以解決綁架問題為目標的日本與北韓領袖會談時說，如果雙方只是見面講講話，就沒有任何意義，一定要獲得某些成果才行。

他說，日本與北韓應在做好能獲致成果準備的時候再舉行領袖會談，而日本政府現階段完全沒有考量何時舉行。

河野太郎透露，不光是領袖層級，他們也在思考包括外交部長在內的各層級直接對話的可能性。

不過，朝日新聞昨天報導，北韓國營的平壤廣播電台15日晚間談到綁架問題時指出，日本一直拿早已解決的綁架問題做文章，是為了獲取自身利益，並批評日本政府緊抱對北韓強硬政策。

另外，有關美國總統川普談到中止美韓聯合軍演的可能性，河野太郎說，應該只是美國對北韓善意回應協商，以同樣的善意來回應北韓；目前來看，對日本的安全保障並沒有任何影響。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1070617

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