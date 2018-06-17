年底選舉綁公投 規劃分開領分開投

對於年底與九合一選舉合併舉行的公投會有幾案，中選會主委陳英鈐上午接受中央社記者訪問時表示，必須視第二階段連署通過與否，以及後續是否還有公投案提出，因此很難預估。

公民投票法修正後，提案門檻降低，根據中央選舉委員會統計，1月至今已37個公投提案，其中有11案進入第二階段連署，11案當中有2案放棄，總計有9案進入第二階段連署；若再加上正進行查對提案人名冊的5案，如果都通過，合計會有14案進入第二階段連署。

（中央社記者謝佳珍台北17日電）中選會初步規劃，年底九合一選舉與公投合併舉行，先領投選舉票、再領投公投票，九合一選舉先開票、再開公投票；一個公投案一張票，非一案一票匭，而是多案集中投同一票匭。

面對可能會有多個公投案合併九合一選舉投票，中選會近日多次針對選票印製、領票、開票等選務工作開會研商，將提報7月召開的委員會議討論後定案。

不願具名的中選會官員告訴中央社記者，目前確定大方向是先開九合一選舉票，確保能在當天晚間12時前開出，之後再開公投票。

至於領票動線，中選會初步規劃「分開領、分開投」，先領九合一選舉票，投完票後，接著領公投票再投票。可能會有多個公投案，中選會規劃，一案一張票，且視公投案多寡，採多個公投案投同一票匭，或集中投同一票匭方式，而非一個公投案設一個票匭。九合一選舉票匭與公投票匭之間也會有「紅龍」區隔。

公民投票法規定，年滿18歲有公民投票權；公職人員選舉罷免法規定，年滿20歲有選舉權，因此，年底選舉，依照中選會初步規劃，年滿18歲但未滿20歲，只能前往領取公投票後投票；年滿20歲以上，先領投九合一選舉票、再領投公投票。

選票設計方面，九合一選舉票與公投票會以顏色區別，公投票初步規劃為白底，在公投案數字上，會以不同顏色標記，做為區別。

2014年九合一選舉大約投入4萬5000名選務人員，為因應年底公投案可能增加，選務工作困難度提高，擔任選務人員的意願降低，中選會除規劃增聘選務人員外，也著手研議提高選舉津貼。

2014年九合一選舉，中選會當天約11時25分完成開票作業，對於今年11月24日的九合一選舉，在選舉票先開的大原則下，中選會預估12時以前可以完成開票。

至於公投開票時間，中選會預估，若5案公投以下，仍可於當天12時前開完；若5到10案，可能會超過12時。（編輯：林淑媛）1070617